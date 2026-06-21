Kiderült, miért romlik a középkorú férfiak egészsége világszerte

Egy friss nemzetközi vizsgálat szerint a középkorú férfiak mentális és fizikai állapota az Egyesült Államokban több területen is romlott az elmúlt évtizedekben, miközben számos európai országban javuló tendenciát figyeltek meg a kutatók – ScienceDaily.

A szakértők szerint a középkorú férfiak egészségét egyre gyakrabban veszélyezteti a magány, a stressz és az elfojtott érzelmek Fotó:Illusztráció/Unsplash

Egyre nagyobb nyomás alatt a középkorú férfiak

A középkorú férfiak mentális egészsége egyre több szakértőt aggaszt. A kutatások szerint a magány és a depresszió egyre gyakoribb, miközben sokan egyszerre próbálnak megfelelni a munkahelyi elvárásoknak, eltartani családjukat és gondoskodni idős hozzátartozóikról.

A szakemberek szerint a probléma hátterében nem csupán egyéni élethelyzetek állnak, hanem társadalmi és gazdasági tényezők összessége is.

A magány és az elfojtott érzelmek is megbetegíthetnek

Az egészség jóval többet jelent a betegségek hiányánál. A modern, holisztikus szemlélet szerint a testi, lelki és társas jóllét egyaránt része az egészségnek.

A férfiak egészségmagatartását azonban évtizedek óta jellemzi az elkerülés. Sokan inkább elnyomják érzéseiket, nem beszélnek a problémáikról, és tovább viselik a terheket. A szakértők szerint az érzelmek elfojtása nem oldja meg a problémát, hanem gyakran testi tünetek formájában jelentkezik.

A test sokszor előbb jelez, mint a lélek

Nem véletlen, hogy a férfiaknál gyakrabban fordul elő magas vérnyomás, stressz okozta alvászavar vagy bizonyos szexuális problémák kialakulása. A szakemberek szerint ezek mögött sok esetben nemcsak fizikai, hanem lelki okok is állhatnak.

A teljesítménykényszer, a szorongás és az érzelmi túlterheltség hatással lehet a keringési rendszerre és az érrendszer állapotára is. Ezért a pszichológiai támogatás és az orvosi kivizsgálás gyakran együtt vezethet valódi megoldáshoz.

Az anyagi bizonytalanság tovább növeli a terheket

A kutatók szerint az anyagi bizonytalanság hatása a középkorúakra egyre erősebb. A megélhetési költségek emelkedése, a lassabb bérnövekedés és a gazdasági válságok következményei sok család életét nehezítik meg.

A szakértők úgy vélik, hogy a pénzügyi nyomás és a tartós stressz hosszú távon jelentősen ronthatja a testi és mentális egészséget.