Esküvőre tartott egy család, amikor egy horrorbalesetben valamennyi tagja szörnyethalt

A 45 éves Dmitri Doncev, felesége, a 44 éves Ecaterina Doncev, valamint két gyermekük, Emily és Mark egy dél-karolinai családi esküvőre utaztak, amikor egy nagy sebességgel érkező távolsági busz több járművet is letarolt Virginia államban. A közúti balesetben egy másik nő is meghalt, írja az AP News.
Közúti baleset: napokig készítette az asszony a desszerteket
A család rokonai szerint Ecaterina Doncev fodrászként dolgozott, de az elmúlt napokat azzal töltötte, hogy süteményeket készítsen a nagy családi eseményre.
Tele volt az autó házi desszertekkel. Mindenki nagyon várta az esküvőt
– mondta a család egyik rokona, Carolina Bublik.
A család 2008-ban költözött az Egyesült Államokba Moldovából, és Massachusetts államban telepedett le. Ismerőseik szerint dolgos, szerető családként ismerték őket.
Drámai részletek derültek ki
A tragédia még megrázóbb, hogy Dmitri Doncev testvére, Iuri szintén az esküvőre tartott. A két család külön autóval utazott, de igyekeztek együtt haladni. Útközben azonban elszakadtak egymástól.
Dmitri azt mondta a testvérének: menj csak előre, majd utolérlek
– idézte fel a rokon.
Iuri végül megérkezett a családi házhoz, míg a testvére autója nem.
Amikor nem vette fel a telefonját, mindenki pánikba esett
– mesélte Bublik.
Súlyos vádak a buszsofőr ellen
A rendőrség szerint a balesetet egy New York-i buszsofőr okozta. Az 48 éves Jing S. Dong által vezetett távolsági busz nagy sebességgel csapódott a feltorlódott járművek közé egy útépítési szakasznál. A nyomozók szerint a busz alig vagy egyáltalán nem fékezett az ütközés előtt.
A becsapódás ereje és a jármű sebessége alapján úgy tűnik, hogy ha volt is fékezés, az minimális lehetett
– mondta Tom Chapman, az amerikai Közlekedésbiztonsági Testület munkatársa.
A sofőrt már őrizetbe vették, és halálos közúti baleset okozása miatt vádat emeltek ellene. A hatóságok szerint további büntetőjogi következmények is várhatnak rá.
Az esküvőt megtartják, de már semmi sem lesz ugyanolyan
A család a történtek ellenére úgy döntött, hogy megtartják a vasárnapra tervezett esküvőt. Az örömünnep azonban gyászszertartássá is válik.
Egy fiú, egy apa, egy egész család veszett oda. Olyan emberek, akik mindannyiunk számára nagyon fontosak voltak
– mondta megtörten Carolina Bublik.
A hozzátartozók szerint a család emléke végig ott lesz az eseményen, amelynek eredetileg a szeretetről és az összetartozásról kellett volna szólnia.
