Kiderült: autóval próbált meg elmenekülni a háromévest krokodilok közé dobó férfi

Újabb részletek láttak napvilágot arról az esetről, amely során egy kisfiút krokodilok közé dobtak. Mint ismert, egy hároméves kisfiút életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, miután egy fogyatékkal élő, számára idegen férfi hirtelen fogta őt és a krokodilkifutóba dobta a Johnsons of Old Hurst állatkertben. A kisfiúnak az esés következtében eltört a karja és a medencéje, továbbá legalább egy sósvízi krokodil is megharapta. Állapota jelenleg stabil.

Krokodilkifutóba dobtak egy háromévest: a tettes megpróbált elmenekülni. Fotó: Unsplash

Autóval próbált meg elmenekülni a kisfiút krokodilok közé dobó férfi

A hatósági jegyzőkönyv alapján a gyermek édesanyja, aki egy másik kisgyermekkel is a helyszínen volt, végignézte, ahogy egy férfi felkapja a hároméves fiát, majd mintegy 4,5 méter mélyre hajítja. Most azonban kiderült, a férfit ezt követően két gondozója azonnal el akarta vinni a helyszínről. Kocsiba rakták őt és megpróbáltak elhajtani, azonban az állatpark dolgozói megállították őket. A 30 éves férfit ezt követően vették őrizetbe gyilkossági kísérlet gyanújával. Nem sokkal később azonban óvadék ellenében szabadlábra is helyezték szeptember 18-ig mondván egészségi állapota miatt nem volt kihallgatható.

Megpróbálták betuszkolni az autóba. Az állatkert egyik alkalmazottja azonban megakadályozta, hogy elhajtsanak

- nyilatkozta egy informátor a DailyMailnek az esetről kiemelve, míg egyesek a tettest próbálták megállítani, addig mások a hároméves életéért küzdöttek, akinek több mint negyven kórházi dolgozó nézett be jogtalanul a mappájába. Erről ITT olvashatnak részletesebben.