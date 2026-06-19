Újabb részletek derültek ki: krokodil támadta meg a hároméves kisfiút az állatkertben

Mint, ahogy azt az Origo megírta: egy hároméves kisfiú életveszélyes állapotban került elő a Johnsons of Old Hurst állatkert krokodilkifutójából. A CNN legfrissebb értesülései szerint a rendőrség megerősítette, hogy ténylegesen krokodil támadta meg a gyereket.

Krokodil támadta meg a hároméves kisfiút az állatkertben. (A kép illusztráció.)

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Sokkoló részletek: a kifutóból húzták ki a krokodil által megtámadott gyereket

A Cambridgeshire Police közölte, hogy a történtek után gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vett 30 éves férfit időközben óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A hatóság szerint a férfi jelenleg nincs olyan állapotban, hogy kihallgathassák.

A BBC információi szerint a kisfiút legalább egy krokodil támadta meg, miután valamilyen módon a kifutóba került. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyereket az állatkert dolgozói húzták ki. A helyszínen elsősegélyben részesítették, ezt követően a cambridge-i Addenbrooke's Hospital kórházba szállították.

A fiú továbbra is kritikus, de stabil állapotban van.

A nyomozók jelenleg azt próbálják megállapítani, hogy a feltehetően Cambridgeshire megyéből származó gyermek mennyi időt tölthetett a kifutóban.

A rendőrség közölte, hogy az incidens után a krokodilokat nem foglalták le és nem is pusztították el.

A korábban őrizetbe vett férfi Norfolk megyéből származik. A hatóságok szerint egy személyt egészségi vagy mentális állapota miatt is alkalmatlannak minősíthetnek a kihallgatásra.

Az állatkert közölte, hogy együttérez a gyermek családjával. A krokodilokat is magában foglaló trópusi házat határozatlan időre lezárták.

2006 óta tartanak krokodilokat

A családi vállalkozásként működő létesítményben 2006 óta tartanak krokodilokat. Az állatok egy átalakított marhaistállóban élnek, ahol a látogatók emelt, fémkorlátokkal védett sétányokról figyelhetik meg a nagy vízmedencéket és a trópusi növényzetet.

A helyszínen a hétvégére egy új múzeum megnyitását tervezték a farmüzlet fennállásának 20. évfordulója alkalmából, de egyelőre nem tudni, hogy a programot megtartják-e.

Korábban a hatóságok hangsúlyozták, hogy jelenlegi információik alapján a letartóztatott férfi és a gyermek nem ismerték egymást.