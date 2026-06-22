Napokkal a sokkoló eset után érkezett hír a krokodilok közé dobott kisfiú állapotáról

A hároméves fiú egy családi látogatás során sérült meg a cambridgeshire-i Old Hurst Állatkertben. A rendőrség tájékoztatás szerint egy 30 éves férfi emelte át a gyermeket a biztonsági kerítésen, majd a krokodilok és aligátorok kifutójába dobta.

A krokodiltámadás helyszínén továbbra is vizsgálják a történtek körülményeit (képünk illusztráció)

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A Daily Mail információi szerint a gyermek mintegy 15 métert zuhant, előbb betonra esett, majd a vízbe került. A beszámolók szerint legalább egy sósvízi krokodil megharapta. A fiú kar- és medencetörést szenvedett, ezért kórházba szállították.

A krokodiltámadás után stabil a kisfiú állapota

A cambridgeshire-i rendőrség hétfőn közölte, hogy a gyermek már nincs életveszélyes állapotban. Továbbra is kórházban kezelik, de állapota stabil.

A hatóságok a helyszínen őrizetbe vették a 30 éves férfit emberölési kísérlet gyanújával. A férfit később óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miután megállapították, hogy állapota miatt nem alkalmas kihallgatásra. A nyomozás továbbra is folyamatban van.

A kisfiú segítségére elsőként az állatkert társtulajdonosa, Tracey Johnson sietett, aki a beszámolók szerint azonnal a kifutóba ugrott. Nem sokkal később férje és fiuk is csatlakozott hozzá, és közösen emelték ki a gyermeket a veszélyes területről.

Több szemtanú arról számolt be, hogy a férfit kísérő gondozók nem tartózkodtak közvetlen közelében a történtek idején. Egyes beszámolók szerint a kísérők több méterrel mögötte haladtak, miközben egymással beszélgettek.

A rendőrség térfigyelő kamerák felvételeit is elemzi, hogy pontosan rekonstruálja az eseményeket.