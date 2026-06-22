Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Pócs János újabb sajtótájékoztatót tart a Szőlő utcai ügyben

krokodil

Krokodiltámadás után küldött ízléstelen reklámot egy brit oldal, kitört a botrány

2 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ízléstelen marketingfogás miatt került a kritikák kereszttüzébe egy brit vállalat. Nem sokkal azután, hogy egy hároméves kisfiút krokodil támadott meg egy állatkertben, olyan e-mailt küldtek ki ügyfeleiknek, amely sokak szerint a tragédián gúnyolódott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
krokodiltámadásreklám

A hároméves kisfiút súlyos sérülésekkel húzták ki a Johnsons of Old Hurst állatkert krokodilkifutójából, állapota továbbra is kritikus, de stabil. A tragikus eset után azonban egy teljesen más ügy miatt is felháborodás tört ki: egy kedvezményes ajánlatokat kínáló oldal olyan reklámlevelet küldött ki, amely sokak szerint a támadásra utalt – adta hírül a BBC.

ABIDJAN, IVORY COAST - MAY 25: A crocodile is seen in Abidjan, Ivory Coast, which attracts tourists with its rich biodiversity, on May 25, 2026. Various animal species inhabit the wetlands across the country. Ramazan Ercan / Anadolu (Photo by Ramazan Ercan / Anadolu via AFP)
Illusztráció
Fotó: RAMAZAN ERCAN / AFP

Mint ahogy azt az Origo megírta, múlt héten egy hároméves kisfiú életveszélyes állapotban került elő a cambridgeshire-i Johnsons of Old Hurst állatkert krokodilkifutójából. A CNN értesülései szerint 

a rendőrség megerősítette, hogy a gyermeket valóban krokodil támadta meg, miután valamilyen módon bejutott a kifutóba.

A kisfiút az állatkert dolgozói húzták ki, majd a cambridge-i Addenbrooke's Hospitalba szállították. Az állapotáról pénteken azt közölték, hogy továbbra is kritikus, de stabil. Az ügyben egy 30 éves férfit vettek őrizetbe gyilkossági kísérlet gyanújával, a rendőrség szerint a gyanúsított és a gyermek nem ismerték egymást. A rendőrség vizsgálja a történteket, a krokodilokat pedig az incidens után sem foglalták le és nem pusztították el.

Felháborodást váltott ki egy reklámlevél

Miközben a kisfiú az életéért küzd, a Wowcher nevű brit kedvezményes oldal szombaton olyan marketinges e-mailt küldött ki ügyfeleinek, amelynek tárgysora így szólt:

Csapjon le ezekre az ajánlatokra gyorsabban, mint ahogy egy krokodil elkap egy gyereket!

A képernyőfotók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és sokan ízléstelennek, felháborítónak nevezték a szöveget. Többen leiratkoztak a cég hírleveleiről, mások pedig azt írták, valakinek felelnie kell ezért.

A Wowcher később közleményben kért bocsánatot.

Ezt a szöveget soha nem lett volna szabad megírni, és nem is hagyták jóvá. A felelősség minket terhel, és sürgősen felülvizsgáljuk, hogyan vallottak kudarcot a folyamataink

– közölte a vállalat.

A cég hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, milyen fájdalmat okozott a megfogalmazás, különösen a kisfiú családjának ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Erre nincs mentség. Őszintén elnézést kérünk minden érintettől, és mindent megteszünk azért, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő

 – tették hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!