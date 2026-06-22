Krokodiltámadás után küldött ízléstelen reklámot egy brit oldal, kitört a botrány

A hároméves kisfiút súlyos sérülésekkel húzták ki a Johnsons of Old Hurst állatkert krokodilkifutójából, állapota továbbra is kritikus, de stabil. A tragikus eset után azonban egy teljesen más ügy miatt is felháborodás tört ki: egy kedvezményes ajánlatokat kínáló oldal olyan reklámlevelet küldött ki, amely sokak szerint a támadásra utalt – adta hírül a BBC.

Illusztráció

Fotó: RAMAZAN ERCAN / AFP

Mint ahogy azt az Origo megírta, múlt héten egy hároméves kisfiú életveszélyes állapotban került elő a cambridgeshire-i Johnsons of Old Hurst állatkert krokodilkifutójából. A CNN értesülései szerint

a rendőrség megerősítette, hogy a gyermeket valóban krokodil támadta meg, miután valamilyen módon bejutott a kifutóba.

A kisfiút az állatkert dolgozói húzták ki, majd a cambridge-i Addenbrooke's Hospitalba szállították. Az állapotáról pénteken azt közölték, hogy továbbra is kritikus, de stabil. Az ügyben egy 30 éves férfit vettek őrizetbe gyilkossági kísérlet gyanújával, a rendőrség szerint a gyanúsított és a gyermek nem ismerték egymást. A rendőrség vizsgálja a történteket, a krokodilokat pedig az incidens után sem foglalták le és nem pusztították el.

Felháborodást váltott ki egy reklámlevél

Miközben a kisfiú az életéért küzd, a Wowcher nevű brit kedvezményes oldal szombaton olyan marketinges e-mailt küldött ki ügyfeleinek, amelynek tárgysora így szólt:

Csapjon le ezekre az ajánlatokra gyorsabban, mint ahogy egy krokodil elkap egy gyereket!

A képernyőfotók gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, és sokan ízléstelennek, felháborítónak nevezték a szöveget. Többen leiratkoztak a cég hírleveleiről, mások pedig azt írták, valakinek felelnie kell ezért.

A Wowcher később közleményben kért bocsánatot.

Ezt a szöveget soha nem lett volna szabad megírni, és nem is hagyták jóvá. A felelősség minket terhel, és sürgősen felülvizsgáljuk, hogyan vallottak kudarcot a folyamataink

– közölte a vállalat.

A cég hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, milyen fájdalmat okozott a megfogalmazás, különösen a kisfiú családjának ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Erre nincs mentség. Őszintén elnézést kérünk minden érintettől, és mindent megteszünk azért, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő

– tették hozzá.