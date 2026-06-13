Krumplipucolás? – Egy konyhai trükk, amitől a burgonya héja szinte lecsúszik

A krumplipucolás megkönnyítéséhez nem kell különleges konyhai eszköz vagy bonyolult módszer.
Hogyan hámozzuk meg a krumplit egy egyszerű trükkel?
Elég, ha főzés előtt minden burgonyát középen, körben óvatosan bemetszünk egy késsel úgy, hogy csak a héjat vágjuk át, a belsejét lehetőleg ne sértsük meg. A bevágott burgonyákat ezután a szokásos módon meg kell főzni. Amikor elkészültek, le kell önteni róluk a forró vizet, majd azonnal hideg vízbe, lehetőleg jeges vízfürdőbe tenni őket néhány percre.
A hőmérséklet-különbség miatt a héj könnyebben elválik a burgonya belsejétől. A korábban ejtett vágásnál egyszerűen meg lehet fogni a héjat, amely sok esetben szinte két félben lehúzható.
Krumplipucolás egyszerűen – Kevesebb veszteség, kevesebb bosszúság
A módszer előnye, hogy nem kell sokáig kapargatni a forró krumplit, és kevesebb ehető rész vész kárba. Ráadásul a hideg vízfürdő után a burgonya gyorsabban kézbe vehető, így kisebb az esélye annak is, hogy megégetjük az ujjainkat.
Ez a trükk különösen akkor lehet hasznos, ha nagyobb mennyiségű burgonyát készítünk, például krumplisalátához, héjában főtt burgonyához vagy családi ebédhez. Egyetlen apró vágás főzés előtt, majd egy rövid jeges fürdő főzés után sok időt és bosszúságot spórolhat meg a krumplihámozás során – írja a Bild.
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