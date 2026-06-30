Figyelmeztetést adtak ki a szakértők: rohamosan terjed a kullancsok által terjesztett vírus

Egy ritka és potenciálisan halálos kimenetelű, a kullancsok által terjesztett vírus terjed az Egyesült Államokban, amely még egy 1958-as esetre vezethető vissza: ekkor egy fiatal fiú betegedett meg egy farmon. A Powassan-vírus arról az ontariói városról kapta a nevét, ahol először felfedezték. A hírek szerint a mindössze négyéves, Kanadában élő Lincoln Byers a halálakor olyan állapotban volt, amelyre eleinte még az orvosok sem találtak magyarázatot. Évekkel később a kutatók felfedeztek egy kullancsot, amely ugyanazt a vírust hordozta, így végre választ találtak a tragédiára, ugyanakkor előrevetítettek egy növekvő közegészségügyi kihívást is.
Rohamosan terjed a kullancsok által terjesztett veszélyes vírus
A legfrissebb adatok szerint a a Powassan-vírussal fertőzöttek száma történelmi csúcsokat ért el az Egyesült Államokban: a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint 2025-ben 76 amerikainál diagnosztizálták a kórt, ami a valaha feljegyzett legmagasabb éves szám. Összehasonlításképpen: korábban az Egyesült Államokban átlagosan mindössze hét-nyolc diagnózist regisztráltak évente.
A vírus elsősorban fertőzött mormota, vagy szarvaskullancs csípésével terjed át az emberre. Más, a vérszívók által terjesztett betegségekhez hasonlóan a Powassan is késő tavasztól ősz közepéig a leggyakoribb, amikor a kullancspopuláció a csúcson van, a szabadtéri aktivitás pedig megnő. A közegészségügyi szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a vírust a terjedési sebessége egyedülállóan veszélyessé teszi.
A Powassan a fertőzött kullancscsípés után akár 15 percen belül is terjedhet, míg a Lyme-kór általában 36-48 órás kötődési időt igényel az átvitelhez
- magyarázta el Dr. Jorge P. Parada, a chicagói Nemzeti Kártevőirtási Szövetség orvosi tanácsadója a Fox Newsnak, hozzátéve, bár a Powassan továbbra is ritka a Lyme-kórhoz képest, klinika szempontból aggodalomra ad okot.
Dr. Marc Siegel, a Fox News vezető orvoselemzője megerősítette, a vírus lényegesen gyorsabban terjed, mint a Lyme-kór. Megjegyezte, hogy a Powassan-vírus lappangási ideje egy-négy hét lehet, mielőtt a tünetek megjelennének.
A vírus kezdeti tünetei közé tartozik
- a láz
- a fejfájás
- a hányás
- a gyengeség
Egyes fertőzöttek ugyanakkor tünetmentesek maradhatnak.
A vírus súlyos neurológiai szövődményekhez vezethet, beleértve az encephalitis (agyvelőgyulladás) és az agyhártyagyulladás (a gerincvelő membránjainak gyulladása) kialakulását. Súlyos esetekben a betegek zavartságot, koordinációs zavarokat, beszédzavarokat és görcsrohamokat is tapasztalhatnak. A súlyos neurológiai betegséggel járó Powassan-esetek körülbelül 10%-a halálos kimenetelű, sok túlélő pedig hosszú távú neurológiai problémákat tapasztalhat.
Jelenleg nincsenek specifikus gyógyszerek vagy vakcinák a Powassan-vírus kezelésére és megelőzésére: a klinikai ellátás a támogató terápiára korlátozódik, úgy mint az intravénás folyadékpótlásra és légzéstámogatásra. A súlyos betegség bárkinél kialakulhat, a gyermekek, az idősek és immunhiányban szenvedők viszont nagyobb kockázatnak vannak kitéve.