Figyelmeztetést adtak ki a szakértők: rohamosan terjed a kullancsok által terjesztett vírus

Egy ritka és potenciálisan halálos kimenetelű, a kullancsok által terjesztett vírus terjed az Egyesült Államokban, amely még egy 1958-as esetre vezethető vissza: ekkor egy fiatal fiú betegedett meg egy farmon. A Powassan-vírus arról az ontariói városról kapta a nevét, ahol először felfedezték. A hírek szerint a mindössze négyéves, Kanadában élő Lincoln Byers a halálakor olyan állapotban volt, amelyre eleinte még az orvosok sem találtak magyarázatot. Évekkel később a kutatók felfedeztek egy kullancsot, amely ugyanazt a vírust hordozta, így végre választ találtak a tragédiára, ugyanakkor előrevetítettek egy növekvő közegészségügyi kihívást is.

Rohamosan terjed a kullancsok által terjesztett vírus / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Rohamosan terjed a kullancsok által terjesztett veszélyes vírus

A legfrissebb adatok szerint a a Powassan-vírussal fertőzöttek száma történelmi csúcsokat ért el az Egyesült Államokban: a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok szerint 2025-ben 76 amerikainál diagnosztizálták a kórt, ami a valaha feljegyzett legmagasabb éves szám. Összehasonlításképpen: korábban az Egyesült Államokban átlagosan mindössze hét-nyolc diagnózist regisztráltak évente.

A vírus elsősorban fertőzött mormota, vagy szarvaskullancs csípésével terjed át az emberre. Más, a vérszívók által terjesztett betegségekhez hasonlóan a Powassan is késő tavasztól ősz közepéig a leggyakoribb, amikor a kullancspopuláció a csúcson van, a szabadtéri aktivitás pedig megnő. A közegészségügyi szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a vírust a terjedési sebessége egyedülállóan veszélyessé teszi.

A Powassan a fertőzött kullancscsípés után akár 15 percen belül is terjedhet, míg a Lyme-kór általában 36-48 órás kötődési időt igényel az átvitelhez

- magyarázta el Dr. Jorge P. Parada, a chicagói Nemzeti Kártevőirtási Szövetség orvosi tanácsadója a Fox Newsnak, hozzátéve, bár a Powassan továbbra is ritka a Lyme-kórhoz képest, klinika szempontból aggodalomra ad okot.

Dr. Marc Siegel, a Fox News vezető orvoselemzője megerősítette, a vírus lényegesen gyorsabban terjed, mint a Lyme-kór. Megjegyezte, hogy a Powassan-vírus lappangási ideje egy-négy hét lehet, mielőtt a tünetek megjelennének.