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Meglepő trükk: így segít az okostelefonja a kullancsok felderítésében

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A tavaszi és nyári időszakban a gazdik egyik legfontosabb feladata a kedvencek rendszeres átvizsgálása. A kullancsok azonban nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is veszélyes betegségeket terjeszthetnek.
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kullancsmobilalkalmazásokostelefon

Sötét szőrben vagy rossz fényviszonyok között sokszor nehéz észrevenni a parazitákat. A kullancsok felkutatásában ma már az okostelefonok beépített nagyító funkciója is hatékony segítséget nyújthat írja a Bild.

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Egy apró telefonos funkció sokat segíthet kullancsok keresésekor
Fotó: Unsplash

Kullancs keresés okostelefonnal

Az iPhone készülékeken elérhető „Nagyító” alkalmazás képes erős zoomolásra, valamint a fényerő és a kontraszt módosítására is. A különféle szűrők – például a szürkeárnyalatos vagy invertált nézet – segíthetnek abban, hogy a sötét élősködők jobban elkülönüljenek a bundától. Különösen fekete vagy vastag szőrű kutyáknál lehet hasznos a nagyobb fényerő és az erősebb kontraszt használata. 

Az alkalmazás képes rövid időre „megfagyasztani” a képet, így a gyanús területek alaposabban is megvizsgálhatók.

Androidos telefonokon szintén többféle nagyítófunkció érhető el, gyártótól függően eltérő lehetőségekkel. A Google „Magnifier” alkalmazása például zoomot, fényerő- és kontrasztállítást kínál. Egyes Samsung készülékek speciális módjai még a kontúrokat is kiemelik, ami segíthet a bőr és a szőr közötti apró eltérések felismerésében. 

Ha a telefon nem rendelkezik ilyen funkcióval, külön alkalmazások is letölthetők, például a „Tick Detector – Zecken-Scanner”, amely negatív szűrővel teszi jobban láthatóvá a kullancsokat és más élősködőket.

Léteznek olyan mobilalkalmazások is, amelyek a lefotózott parazitát adatbázis alapján próbálják azonosítani. Más appok a kullancsveszélyes területekről, a fertőzésekről vagy a betegségek tüneteiről nyújtanak tájékoztatást. A modern technológia így nemcsak kényelmesebbé, hanem biztonságosabbá is teheti a kedvencek mindennapi ellenőrzését.

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