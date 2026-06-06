Szabad vagy nem a kutyával együtt aludni? Kiderült az igazság

Sokan aggódnak amiatt, hogy ha a kutya a gazdájával egy ágyban alszik, akkor „főnöknek” érezheti magát a kapcsolatban. Szakértők szerint azonban ez a félelem alaptalan – írja a Bild.

Kutya az ágyban – ártatlan szokás vagy nevelési hiba? (A kép illusztráció.)

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Az, hogy a kutya az ágyban alszik, nem változtatja meg a gazda és az állat közötti kapcsolatot. Egy jól nevelt kutya tisztában van a helyével a családban, és nem a fekhely alapján alakul ki a rangsor.

Nem mindenkinek ideális, ha a kutya az ágyban alszik

A szakértők szerint az egészséges emberek számára egy ápolt, tiszta és rendszeresen féregtelenített kutya általában nem jelent higiéniai kockázatot. Fontos a rendszeres féregtelenítő kezelések és a szőrzet kullancsok és más paraziták elleni ellenőrzése.

Bár sok gazdi szereti, ha a kutya mellette pihen, ez nem mindenkinek kényelmes megoldás. A kutyák testhőt adnak le, ami télen kellemes lehet, de nyáron könnyen túl meleggé válhat tőlük az ágy.

Emellett a kutyák alvás közben gyakran mozognak, forgolódnak, vakaróznak, nyalogatják a mancsukat, felkelnek, vagy akár vissza is ugranak az ágyra, egyes kutyák még horkolnak is.

A nyugodt alvás a legfontosabb

Azoknál, akik könnyen felébrednek, vagy nyugtalan a kutya, gyakori lehet az éjszakai ébredés. Ilyenkor jobb megoldás lehet, ha a kutya külön fekhelyen alszik.

Egyes emberek azonban nyugodtabban alszanak, ha a kutyájuk a közelben van. Az állat jelenléte látszólag kényelmet és biztonságérzetet nyújt.

Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!”

Riasztás: emberre és kutyákra is halálos parazita terjed

Veszélyes parazita keltett riadalmat Amerikában. Az Egyesült Államok csendes-óceáni északnyugati partvidékén élő prérifarkasokban első alkalommal mutatták ki az Echinococcus multilocularis nevű galandféreg-fajt, amely kutyákban és emberekben is megbetegedést okozhat.