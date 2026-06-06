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Szabad vagy nem a kutyával együtt aludni? Kiderült az igazság

54 perce
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Sokan attól tartanak, hogy ha a kutya a gazdájával egy ágyban alszik, akkor „rangot válthat” a családban, nem beszélve a higiéniáról, de szakértők szerint ez a félelem teljesen alaptalan. A kutya és a gazda közötti kapcsolatot nem befolyásolja az, hogy együtt osztoznak-e a fekhelyen.
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Sokan aggódnak amiatt, hogy ha a kutya a gazdájával egy ágyban alszik, akkor „főnöknek” érezheti magát a kapcsolatban. Szakértők szerint azonban ez a félelem alaptalan – írja a Bild

Kutya az ágyban – ártatlan szokás vagy nevelési hiba?
Kutya az ágyban – ártatlan szokás vagy nevelési hiba? (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az, hogy a kutya az ágyban alszik, nem változtatja meg a gazda és az állat közötti kapcsolatot. Egy jól nevelt kutya tisztában van a helyével a családban, és nem a fekhely alapján alakul ki a rangsor. 

Nem mindenkinek ideális, ha a kutya az ágyban alszik 

A szakértők szerint az egészséges emberek számára egy ápolt, tiszta és rendszeresen féregtelenített kutya általában nem jelent higiéniai kockázatot. Fontos a rendszeres féregtelenítő kezelések és a szőrzet kullancsok és más paraziták elleni ellenőrzése. 

Bár sok gazdi szereti, ha a kutya mellette pihen, ez nem mindenkinek kényelmes megoldás. A kutyák testhőt adnak le, ami télen kellemes lehet, de nyáron könnyen túl meleggé válhat tőlük az ágy. 

Emellett a kutyák alvás közben gyakran mozognak, forgolódnak, vakaróznak, nyalogatják a mancsukat, felkelnek, vagy akár vissza is ugranak az ágyra, egyes kutyák még horkolnak is. 

A nyugodt alvás a legfontosabb 

Azoknál, akik könnyen felébrednek, vagy nyugtalan a kutya, gyakori lehet az éjszakai ébredés. Ilyenkor jobb megoldás lehet, ha a kutya külön fekhelyen alszik. 

Egyes emberek azonban nyugodtabban alszanak, ha a kutyájuk a közelben van. Az állat jelenléte látszólag kényelmet és biztonságérzetet nyújt.

Ezért nézi a kutya a gazdáját vécézés közben

Katharina Marioth kutyatréner amondó, hogy a legtöbb esetben a kutya egyszerűen kommunikálni próbál a gazdájával. A szakember szerint séta közben sok gazdi továbbindul, miközben a kutya még éppen végzi a dolgát. Ilyenkor az állat a tekintetével próbálja fenntartani a kapcsolatot. Mintha csak azt mondaná: „Várj egy kicsit, mindjárt kész vagyok!” 

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