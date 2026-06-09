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kutyahús

Eltűnt a sztárkutya, egy étterem asztalán végezte

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Botrányos incidens történt Kínában, amely nemzetközi felháborodást váltott ki a közösségi médiában. A hírek szerint egy híres influenszer border collie-ját ellopták, majd eladták egy kutyahúst árusító étteremnek és elfogyasztották.
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kutyahúsKínaétterem

Botrányos incidens került a figyelem középpontjába Kínában, amely újra felélénkítette a kutyahús körüli vitákat. A beszámolók szerint ugyanis egy híres kínai influenszer kutyáját ellopták és felszolgálták egy étteremben – írja a Daily Mail.

Botrányos incidens került a figyelem középpontjába Kínában, amely újra felélénkítette a kutyahús körüli vitákat
Botrányos incidens került a figyelem középpontjába Kínában, amely újra felélénkítette a kutyahús körüli vitákat – Fotó: Unsplash

Nemzetközi felháborodást váltott ki a kutyahúsbotrány

Guo, kínai utazó influenszer és border collie-ja, Chutou éveken át együtt járták Kína különböző vidékeit, a hegyvidéki kempingektől a sivatagi utakig, ahol a kutya gyakran őrizte gazdája sátrát éjszaka – a páros több mint 1,5 millió követőt gyűjtött a közösségi médiában. 

A beszámolók szerint Guo a kutyát szüleinél hagyta, miközben Georgiában tartózkodott, Chutou azonban május 11-én eltűnt.  A térfigyelő kamerák felvételein két ismeretlen látható, akik elektromos kerékpárral viszik el az állatot.

Május 26-án Guo visszatért Kínába, és 10 000 jüant ajánlott fel annak, aki visszaszolgáltatja a kutyát. A feltételezett elkövető azt állította, hogy kóbor kutyát vitt el, ám Guo szerint Chutou nyakörvet és GPS-nyomkövetőt viselt. Az ügy később súlyos fordulatot vett: a férfi állítása szerint a border collie-t egy kutyahúst árusító étteremnek adták el 180 jüanért, ahol az állatot levágták és elfogyasztották.

Guo feljelentést tett, és a rendőrség a Henan tartománybeli Ningling megyében vizsgálatot indított. Az eset széles körű felháborodást váltott ki az interneten, és újra napirendre hozta a kutyahús-kereskedelem kérdését Kínában, ahol ugyan több városban tilos a kutya- és macskafogyasztás, nincs egységes országos állatvédelmi törvény. Az ügyet követően a közösségi médiában sokan követelték az elkövetők felelősségre vonását.

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