Halálra marcangoltak egy nőt a szomszéd kutyái – videón a megrázó eset!

A tragédia 2026. május 19-én történt a floridai Cocoa városában, a Blue Bonnet Drive környékén. Jodi Cowan éppen a saját kistestű kutyáját sétáltatta, amikor a szomszéd két nagytestű kutyája, Max és Mako kiszabadult az udvarból, majd rátámadt. A nőt súlyos sérülésekkel kórházba vitték, de néhány órával később meghalt – számolt be az esetről a Fox News.

Kutyatámadás végzett egy nővel Floridában, letartóztatták az állatok gazdáját

Fotó: Dominica Midkiff / Brevard County Sheriff's Office

A halálos kutyatámadás előtt már több panasz is érkezett

A hatóságok szerint a kutyák gazdája, a 29 éves Linda Cutler tudhatott arról, hogy az állatok rendszeresen kiszöknek az udvarból. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a kutyák félelmet keltenek, az egyik korábbi esetben pedig harapásról is beszámoltak.

A támadásról egy biztonsági kamera is felvételt készített.

A rendőrségi beszámoló szerint Cowan a kiskutyáját próbálta védeni, miközben a két állat a földre rántotta és hosszabb szakaszon vonszolta. Élettársa meghallotta a sikolyait, és késsel próbálta elzavarni a kutyákat, miközben hívta a segélyhívót.

Max és Mako

Fotó: Brevard County Sheriff's Office

A gazdát emberöléssel vádolják

Linda Cutlert a halálos támadás után letartóztatták, és gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják. A hatóságok szerint a nő nem tett eleget azért, hogy megakadályozza kutyái újabb szökését, annak ellenére, hogy korábban már figyelmeztették és bírságolták is.

A Brevard megyei seriff, Wayne Ivey szerint az ügy arra is rávilágít, hogy a veszélyes kutyákra vonatkozó szabályozás sokszor csak korlátozottan ad lehetőséget a hatóságoknak a megelőző beavatkozásra.

Linda Cutler, a kutyák tulajdonos

Fotó: Brevard County Sheriff's Office

A két kutyát jelenleg az állatvédelmi szolgálat tartja őrizetben, és a hatóságok közlése szerint el fogják altatni őket.

A környéken élők szerint a támadás után megkönnyebbültek, de a tragédia sokakat megrázott. Többen azt mondták, régóta féltek a kiszabaduló kutyáktól, most pedig azt remélik, hogy a halálos kutyatámadás után komolyabb következménye lesz a felelőtlen állattartásnak.