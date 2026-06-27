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kutyatámadás

"Hívjatok mentőt" - elszabadult masztiff okozott majdnem tragédiát

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Súlyos kutyatámadás rázta meg az ausztráliai Gold Coast egyik csendes lakónegyedét: egy elszabadult masztiff váratlanul rátámadt egy házaspárra és kutyájukra séta közben. A brutális incidensről biztonsági kamera készített felvételt, amelyen a kétségbeesett segélykiáltások is hallhatók, miközben az állat a párra ront.
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kutyatámadástámadássérülés

Sokkoló biztonsági kamerafelvételek láttak napvilágot az ausztráliai Gold Coastból, miután egy házaspárra és kutyájukra egy elszabadult masztiff támadt rá. A kutyatámadás során mind súlyosan megsérültek. A történteket egy közeli ház biztonsági kamerája rögzítette, így hallható rajta az is, hogy a pár kétségbeesve kiált segítségért, mikor a kutya rájuk ront.

Nem volt előjele a kutyatámadásnak.
Nem volt előjele a kutyatámadásnak. Fotó: Illusztráció (Jatin Sharma/Pexels)

Hívjatok mentőt! 

- hallható a negyvenes éveiben járó nő kiáltása. Ő a karján és a kezén sérült meg, míg az ötvenes éveiben járó férjét többször is megharapta az agresszív kutya. A házaspárt műteni kellett, kutyájuk viszont sértetlenül megúszta a támadást. Erről családtagjaik nyilatkoztak a közösségi médiában. 

Sokkoló kutyatámadás: elfogták az állatot

A támadás után a Gold Coast városi önkormányzatának állatvédelmi tisztviselői érkeztek a helyszínre és fogták el a masztiffot. A kutya tulajdonosát csak másnap keresték fel, amikor is egy tájékoztató levelet dobtak a postaládájába. Az önkormányzat szóvivője így nyilatkozott az esetről:

Munkatársaink a bejelentést követően azonnal a helyszínre vonultak, lefoglalták az állatot, és jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit 

- idézte őt a DailyMail.

 

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