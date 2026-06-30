Kőkemény helyesírási kvíz: 10 emberből 9 elbukik rajta

Általános iskolában garantáltan ment volna. Na de most? Kvízünkből kiderül, milyen jó a helyesírása.
A többség nem tudja, hogy kell leírni az alábbi hét mondatot. Önnek menni fog? Tesztelje magát, hogy kiderüljön, van-e olyan jó a helyesírása, mint az iskolában volt! Figyelem, ezen a kvízen könnyen lehet, hogy sokan elbuknak majd!
Kvíz
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Melyik mondat a helyes?
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Ide kattintva egy általános műveltségi kihíváson tesztelheti magát, míg itt azt tesztelheti, mennyire ismeri a magyar szólásokat és közmondásokat.
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