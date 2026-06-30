Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Terrortámadás Monacoban: ukrán oligarcha lehetett a célpont + videó

Interjú

Takács Péter: Nem értem, miért érzi Magyar Péter és Hegedűs Zsolt úgy, hogy minden apróságban hazudni kell

teszt

Kőkemény helyesírási kvíz: 10 emberből 9 elbukik rajta

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Általános iskolában garantáltan ment volna. Na de most? Kvízünkből kiderül, milyen jó a helyesírása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tesztkvízhelyesírás

A többség nem tudja, hogy kell leírni az alábbi hét mondatot. Önnek menni fog? Tesztelje magát, hogy kiderüljön, van-e olyan jó a helyesírása, mint az iskolában volt! Figyelem, ezen a kvízen könnyen lehet, hogy sokan elbuknak majd!

kvíz, teszt, iq, feladvány
Mennyire jó a helyesírása? Az alábbi kvízből kiderül!
Fotó: Pixabay
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik mondat a helyes?

További kvízeket fejtene?

Ide kattintva egy általános műveltségi kihíváson tesztelheti magát, míg itt azt tesztelheti, mennyire ismeri a magyar szólásokat és közmondásokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!