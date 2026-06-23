Senki sem tudja, léteznek-e ezek a települések! Ön lesz a kivétel? Most kiderül!

Vajon mely településeket találtuk ki, és melyek léteznek valójában? Kvízünkből kiderül!
A következő kvízt alighanem azok tudják majd a legkönnyebben megoldani, akik rendszeresen böngészik Magyarország térképét. A feladat ugyanis a következő: ki kell találni, mely településeket találtuk ki a teszt kedvéért, és melyek azok, amik tényleg léteznek kis hazánkban.
Földrajzi kvíz, amin 10 emberből 9 elbukik: léteznek ezek a települések?
Kvíz
1 / 7
Melyik magyarországi település létezik?
Érdeklik a földrajzi kvízek?
Ide kattintva a vármegyeszékhelyekről tölthet ki egy kvízt, itt pedig a lenyűgöző Ausztráliáról találhat egy igen izgalmas tesztet. Ha azonban a fővárosok érdeklik, ide érdemes kattintani!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!