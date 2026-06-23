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kvíz

Senki sem tudja, léteznek-e ezek a települések! Ön lesz a kivétel? Most kiderül!

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Vajon mely településeket találtuk ki, és melyek léteznek valójában? Kvízünkből kiderül!
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kvízföldrajzteszt

A következő kvízt alighanem azok tudják majd a legkönnyebben megoldani, akik rendszeresen böngészik Magyarország térképét. A feladat ugyanis a következő: ki kell találni, mely településeket találtuk ki a teszt kedvéért, és melyek azok, amik tényleg léteznek kis hazánkban.

Vajon Önnek sikerül hibátlanul kitölteni ezt a földrajzi kvízt?
Vajon Önnek sikerül hibátlanul kitölteni ezt a földrajzi kvízt? 
Fotó: Unsplash

Földrajzi kvíz, amin 10 emberből 9 elbukik: léteznek ezek a települések?

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
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Melyik magyarországi település létezik?

Érdeklik a földrajzi kvízek?

Ide kattintva a vármegyeszékhelyekről tölthet ki egy kvízt, itt pedig a lenyűgöző Ausztráliáról találhat egy igen izgalmas tesztet. Ha azonban a fővárosok érdeklik, ide érdemes kattintani!

 

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