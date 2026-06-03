Alig takarta valami Kylie Jenner gömbölyű melleit, megőrülnek a rajongók a fotókért

A Turks- és Caicos-szigeteken pihenő Kylie Jenner ezúttal egy apró, babarózsaszín bikiniben mutatta meg magát követőinek. A 28 éves sztár egy tengerparti vacsora előtt készített fotósorozatot osztott meg az Instagramon, amely pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát – írja a PageSix.

Kylie Jenner apró rózsaszín bikiniben pózolt a tengerparton, a fotók gyorsan bejárták az internetet.

Fotó: Instagram/@kyliejenner

A képeken Kylie egy szinte alig látható háromszögbikiniben és áttetsző, fodros szoknyában pózol a homokos parton és a luxusvillája teraszán.

Kikkel nyaral Kylie Jenner?

A Kylie Jenner által szervezett kiruccanáson több közeli barátnője is részt vett, köztük Stassie Karanikolaou és Yris Palmer.

A képek alapján lánya, Stormi is elkísérte az üzletasszonyt. A kislány egy aranyszínű ruhában jelent meg, és még kedvenc Kylie Cosmetics termékéről is beszélt a márka közösségi oldalán.

A nyaralásról készült fotók ismét bizonyították, hogy Kylie Jenner pontosan tudja, hogyan kell egy egyszerű tengerparti estét globális internetes eseménnyé változtatni.