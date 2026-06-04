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Kylie Jenner

Apró, pink bikini: így nyaral Kylie Jenner

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A formás valóságshow-sztár ismét gondoskodott arról, hogy róla beszéljen az internet. Kylie Jenner apró, rózsaszín kígyómintás bikiniben pózolt Turks- és Caicos-szigeteken, a fotók pedig pillanatok alatt felforrósították a közösségi médiát.
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Kylie Jennerszexi képekfürdőruha

Látványos fotósorozat látott napvilágot, amelyen Kylie Jenner alig takaró, vékony pántos bikiniben mutatta meg lélegzetelállító alakját. A valóságshow-sztár és üzletasszony tengerparti képei egyszerre idézték a luxusnyaralások világát és a tökéletesen megkomponált Instagram-glamourt.

Kylie Jenner bikinije szinte semmit sem bízott a képzeletre
Kylie Jenner bikinije szinte semmit sem bízott a képzeletre
Fotó: kyliejenner / Instagram / Képernyőkép

Kylie Jenner bikinije alig bírta a látványt

A rózsaszín, kígyómintás fürdőruha szinte csak vékony zsinórokból állt, így Kylie domborulatai kerültek a figyelem középpontjába. A sztár vizes hatású, göndör hajjal, ragyogó sminkkel és egy fehér virággal a hajában pózolt, amitől az egész szett még érzékibb, trópusi hangulatot kapott.

Kylie Jenner apró bikiniben forrósította fel az internetet
Kylie Jenner apró bikiniben forrósította fel az internetet
Fotó: kyliejenner / Instagram / képernyőkép

Nem csak nyaralás, tudatos márkaépítés is

A szexi tengerparti fotók mögött üzleti üzenet is volt: Kylie a Kylie Cosmeticshez kapcsolódó luxusutazáson osztott meg képeket, miközben új Khy-kollekcióját is beharangozta. A rózsaszín tematika, a bikinik, a kiegészítők és a strandhangulat mind azt mutatták, hogy Kylie pontosan tudja, hogyan kell egyetlen posztból divatpillanatot csinálni – szúrta ki a Daily Star.

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