Apró, pink bikini: így nyaral Kylie Jenner

Látványos fotósorozat látott napvilágot, amelyen Kylie Jenner alig takaró, vékony pántos bikiniben mutatta meg lélegzetelállító alakját. A valóságshow-sztár és üzletasszony tengerparti képei egyszerre idézték a luxusnyaralások világát és a tökéletesen megkomponált Instagram-glamourt.

Kylie Jenner bikinije szinte semmit sem bízott a képzeletre

Fotó: kyliejenner / Instagram / Képernyőkép

Kylie Jenner bikinije alig bírta a látványt

A rózsaszín, kígyómintás fürdőruha szinte csak vékony zsinórokból állt, így Kylie domborulatai kerültek a figyelem középpontjába. A sztár vizes hatású, göndör hajjal, ragyogó sminkkel és egy fehér virággal a hajában pózolt, amitől az egész szett még érzékibb, trópusi hangulatot kapott.

Kylie Jenner apró bikiniben forrósította fel az internetet

Fotó: kyliejenner / Instagram / képernyőkép

Nem csak nyaralás, tudatos márkaépítés is

A szexi tengerparti fotók mögött üzleti üzenet is volt: Kylie a Kylie Cosmeticshez kapcsolódó luxusutazáson osztott meg képeket, miközben új Khy-kollekcióját is beharangozta. A rózsaszín tematika, a bikinik, a kiegészítők és a strandhangulat mind azt mutatták, hogy Kylie pontosan tudja, hogyan kell egyetlen posztból divatpillanatot csinálni – szúrta ki a Daily Star.