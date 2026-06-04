Tűzvész pusztított az idősek otthonában, sokan meghaltak

Tűz ütött ki egy idősek otthonában Srí Lankán, Anguruwatota városában szerdán. A lakástűzben 12 ember meghalt – írja az ABC News.

Lakástűzben halt meg több lakó egy idősek otthonában Srí Lankán (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tűz szerda este ütötte fel a fejét az épületben. A tűzoltók 51 lakót mentettek ki. A tűzesetben 12 ember meghalt, nyolcan megsebesültek.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával őrizetbe vette az idősek otthona igazgatóját. A nyomozás folyamatban van.

Lakástűz: egy egész család halt meg a robbanásban

Ahogy arról az Origo április végén beszámolt, életét vesztette egy édesanya és hat gyermeke az Egyesült Államokban. A családi ház kigyulladt, majd felrobbant, a családnak esélye sem volt túlélni a balesetet.

Tehetetlenül álltak a pusztító lakástűz előtt, egy kislány rekedt az épületben

Tűzesetben halt meg egy tinédzser Angliában. A 13 éves lány az otthonában tartózkodott, amikor felcsaptak a lángok. A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a kiérkező tűzoltók már nem tudták időben kimenteni az épületből, a kislány a helyszínen életét vesztette. Két embert, egy másik gyermeket és egy felnőttet kimentettek a lakástűzből.