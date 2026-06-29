Világsztárok, akik a lakókocsik szerelmesei

A country műfaj koronázatlan királynője, Dolly Parton mindig is sokkal otthonosabban érezte magát egy lakókocsiban, mint egy hotel luxus lakosztályában. Leghíresebb turnébuszát, a Dolly Suite 1986-ot ki is állították a Dollywood vidámparkban, amely ma már luxushotelként funkcionál.

A lakókocsik szerelmesei (A kép illusztráció.)

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A járművek bűvkörében él Jason Momoa, aki a motorok és terepjárók mellett a lakókocsikért is rajong. Saját, 750 ezer dollár értékű járművében van konyha, egy hatalmas ágy és fürdő is. A színész a forgatások alatt sem kér a luxusból, szívesebben tölti az éjszakát autójában.

A repülés helyett jobban szeret négy keréken utazni Mariah Carey, akinek a lakóbusza körülbelül 2 millió dollárt ér. A kétszintes kocsi felér egy guruló luxuslakással, hiszen egy dívához méltóan van külön smink- és öltöző szobája, moziterme és egy társalgója is, ahol vendégeket is tud fogadni.

A lakókocsis élet segített Matthew McConaughey-nek abban, hogy tisztábban gondolkodjon és kreatívabb legyen. Még a karrierje elején vette meg különleges járművét, ami mára az egyik védjegyévé vált. Feleségével és gyermekeikkel gyakran vágnak neki hosszabb kirándulásoknak is.

A stúdiók öltözőit annyira személytelennek érezte Tom Hanks, hogy vett egy használt lakóautót, ami a második otthonává vált, miközben a filmjeit forgatta. Végül 2021-ben egy árverésen 200 ezer dollárért kelt el a kocsi, az eladásból származó bevételt pedig jótékony célokra fordította.

Negyven felett lesz újra édesanya

Nemrégiben lencsevégre kapták Anne Hathawayt gömbölyödő pocakjával Saint-Tropezban, a színésznő pedig néhány órával később a közösségi oldalán egy kedves videóval jelentette be, hogy tényleg igaz a hír, hamarosan világra hozza harmadik gyermekét. A 43 éves sztár és férje, Adam Shulman 2012-ben keltek egybe, majd két kisfiúk született: Jonathan 2016-ban, Jack pedig 2019-ben. A színésznő azt is elárulta, hogy azért várt a nagy bejelentéssel, mert nem szerette volna, ellopni a show-t Az ördög Pradát visel második része elől.

Fellégezhetnek a rajongók

Nemrég ünnepelte 50. születésnapját Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis, ennek örömére pedig egy új fotót is posztolt közösségi oldalára, amelyen a színésszel együtt látható. A frontotemporális demenciával küzdő sztárt bár külön, egy számára kialakított otthonban gondozzák, szerettei a mai napig gondoskodnak róla, és minden családi programba igyekeznek bevonni. Az ünnepségen készült vidám fotón megnyugtató látványt nyújt a hollywoodi legenda, akiért egy emberként aggódnak rajongói és kollégái - írja a Fanny magazin.