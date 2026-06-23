„Hozzátok haza a kislányomat” – holtan találták az eltűnt tinédzsert

Emberölési nyomozást indított a rendőrség, miután egy 14 éves lányt holtan találtak egy parkban – írta meg a DailyMail.

Egy 14 éves lány halála miatt indult gyilkossági nyomozás. Fotó: MW archív

Rejtélyes körülmények között halt meg a 14 éves lány, emberölés miatt nyomoznak

A családja által eltűntként bejelentett Lilly Jones holttestére hétfő késő este bukkantak rá a dél-walesi Blaina egykori bányászfaluban található Duffryn Park területén.

A helyiek napok óta keresték Lillyt, akit utoljára szombaton este 18:50 körül láttak Blaina főutcáján.

A rendőrség drónokat is bevetett a kutatás során, mielőtt a holttestet megtalálták.

A DailyMail szerint Lilly telefonját szombaton este fél hét körül kapcsolhatták ki.

Édesanyja, Gemma kétségbeesett felhívásban kérte a segítséget:

Kérem, hozzák haza a kislányomat.

A Gwent Rendőrség szóvivője közölte: A Gwent Rendőrség emberölési nyomozást indított, miután június 22-én, hétfőn este 22:10 körül egy női holttestet találtak a blainai Duffryn Park területén. A hivatalos azonosítás még nem történt meg, ugyanakkor értesítettük a 14 éves Lilly családját, akit korábban eltűntként jelentettek be.