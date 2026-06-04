Kiderült, melyik a világ legbarátságosabb nyelve – nem az, amire gondolna

A kutatások szerint létezik olyan nyelv, amelyet nem beszélünk, mégis azonnal barátságosnak, meleg hangzásúnak érzünk. Egy friss nemzetközi felmérés most arra kereste a választ, melyik lehet a legbarátságosabb nyelv, és meglepő eredményre jutott. A kutatás több mint 3600 ember véleményén alapult, akik azt értékelték, milyen érzelmeket társítanak különböző nyelvek hangzásához – írja a Travelbook.

Kiderült, melyik a világ legbarátságosabb nyelve – Fotó: Unsplash

Melyik a világ legbarátságosabb nyelve a felmérések szerint?

A felmérés szerint a portugál lett a legbarátságosabb nyelv: a válaszadók 34 százaléka ezt jelölte meg. A kutatók szerint a nyelv dallamos hangzása és a sok nyílt magánhangzó miatt sokan melegnek, hívogatónak érzik. Emellett a portugálul beszélő országokat gyakran társítják napsütéssel, nyaralással és vendégszeretettel is.

A második helyen a spanyol végzett 33 százalékkal, míg a harmadik az olasz lett 29 százalékkal.

Mindhárom a latin nyelvek közé tartozik, amelyeket a válaszadók gyakran a közvetlenséggel, nyitottsággal és érzelmi melegséggel kötnek össze.

Miért érzünk egyes nyelveket barátságosabbnak?

A kutatás szerint a nyelv hangzása önmagában is erős érzelmi hatást vált ki. Ezt a jelenséget a nyelvészet érzelmi prozódiának nevezi: a hangmagasság, ritmus és hangsúly alapján az agy már a szavak jelentésének megértése előtt is érzelmeket társít a beszédhez. Ez magyarázhatja, miért érzünk bizonyos nyelveket barátságosnak vagy éppen távolságtartónak pusztán a hangzásuk alapján.

A felmérés szerint az első benyomás sokszor gyorsan kialakul, és erősen befolyásolja az adott nyelv megítélését.

Milyen más nyelvek kerültek még a középpontba?

A kutatás a romantikusságot is vizsgálta: ebben a kategóriában a francia végzett az élen 54 százalékkal, majd az olasz (43%) és a spanyol (22%) következett. Ezeket a nyelveket gyakran a szenvedéllyel és érzelmi kifejezőerővel azonosítják. A legpraktikusabb nyelvnek az angolt tartották a legtöbben (41%), ami nem meglepő, hiszen globális közvetítő nyelvként működik. Ugyanakkor a mandarin, a japán, a koreai és az arab nyelvet sokan összetettnek és nehezen elsajátíthatónak érzik. A kutatás arra is rámutatott, hogy a válaszadók 59 százaléka szerint a viselkedése is változik attól függően, milyen nyelvet használ – vagyis a nyelv a személyiség kifejezésére is hatással lehet.