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Florida

Halálos baleset a folyón: léghajó borult fel, többen meghaltak

1 órája
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Két ember meghalt, egy pedig eltűnt, miután felborult egy légcsónak Floridában hétfőn. A fedélzeten összesen heten utaztak, amikor a jármű egy mélyebb vízszakaszon vizet kezdett felvenni, majd felborult. Négyen ki tudtak jutni a partra, a hatóságok azonban továbbra is keresik a harmadik eltűnt személyt.
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Floridacsónakléghajó

Két ember életét vesztette, egy személy pedig továbbra is eltűnt, miután hétfőn felborult egy légcsónak (airboat) a floridai Istokpoga-csatornán. A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság (FWC) tájékoztatása szerint a hatóságokat egy egyhajós balesethez riasztották Highlands megyében - írja a Fox News.

léghajó, EVERGLADES, FLORIDA - MAY 20: Marshall Jones walks near his airboat dock at Mack's Fish Camp on May 20, 2025, in Everglades, Florida. Due to the ongoing drought it is impossible for Mr. Jones to run his airboat business. Reports indicate that Florida has experienced its worst drought in 13 years, with parts of the Everglades drying up completely. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Léghajó Floridában - Illusztráció - Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fedélzeten összesen heten utaztak, akik a Kissimmee folyó felé tartottak légcsónakkal. A baleset akkor történt, amikor a jármű az Istokpoga-csatornából a folyó felé haladva egy mélyebb vízszakaszra ért, és vizet kezdett felvenni.

A légcsónak rövid időn belül felborult, az utasok pedig a vízbe estek.

A hét utas közül négyen saját erejükből biztonságosan partra jutottak. A mentőegységek azonnal megkezdték a három eltűnt személy felkutatását.

A hatóságok később két eltűnt utast megtaláltak, azonban már nem tudták megmenteni az életüket, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. A harmadik eltűnt személy után továbbra is folyik a kutatás.

A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság, valamint a Highlands megyei seriffhivatal részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak.

A tragikus eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

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