Halálos baleset a folyón: léghajó borult fel, többen meghaltak

Két ember életét vesztette, egy személy pedig továbbra is eltűnt, miután hétfőn felborult egy légcsónak (airboat) a floridai Istokpoga-csatornán. A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság (FWC) tájékoztatása szerint a hatóságokat egy egyhajós balesethez riasztották Highlands megyében - írja a Fox News.

Léghajó Floridában - Illusztráció - Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A fedélzeten összesen heten utaztak, akik a Kissimmee folyó felé tartottak légcsónakkal. A baleset akkor történt, amikor a jármű az Istokpoga-csatornából a folyó felé haladva egy mélyebb vízszakaszra ért, és vizet kezdett felvenni.

A légcsónak rövid időn belül felborult, az utasok pedig a vízbe estek.

A hét utas közül négyen saját erejükből biztonságosan partra jutottak. A mentőegységek azonnal megkezdték a három eltűnt személy felkutatását.

A hatóságok később két eltűnt utast megtaláltak, azonban már nem tudták megmenteni az életüket, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. A harmadik eltűnt személy után továbbra is folyik a kutatás.

A Floridai Hal- és Vadvédelmi Bizottság, valamint a Highlands megyei seriffhivatal részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak és hozzátartozóinak.

A tragikus eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.