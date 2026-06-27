Amerikai légi csapás rázta meg Iránt, válaszul egy korábbi támadásra

Az amerikai haderő több iráni rakéta- és drónlétesítményt vett célba a Hormuzi-szoros közelében, valamint a Qeshm-szigeten pénteken. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) szerint a légi csapás során „iráni rakéta- és dróntároló helyeket” semmisítettek meg – tájékoztat a Guardian.

Légi csapás Irán ellen: amerikai válaszcsapás a Hormuzi-szorosnál történt támadás után (A kép illusztráció.)

Fotó: ALI ATMACA / ANADOLU

A közlemény szerint a légi csapás egy „erőteljes válasz” volt arra, hogy Irán korábban megtámadott egy szingapúri zászló alatt hajózó teherszállító hajót.

Feszültség a fegyverszünet körül

Az Egyesült Államok és Irán között korábban létrejött tűzszünet továbbra is törékeny. A felek között továbbra is vita van az iráni atomprogramról, a Hormuzi-szoros használati szabályairól, valamint Irán ballisztikus rakétaprogramjáról.

A CENTCOM hangsúlyozta, hogy az amerikai hadsereg továbbra is jelen van a térségben, és figyelemmel kíséri a megállapodás betartását.

Teherán közölte, hogy nem kívánja eszkalálni a helyzetet, ugyanakkor figyelmeztetett: újabb támadás esetén „sokkal szélesebb körű válasz” következhet.

Trump légi csapást hajtott végre Venezuelában

Donald Trump amerikai elnök június közepén bejelentette, hogy az amerikai hadsereg egy célzott akció során végzett Héctor Rusthenford Guerrero Floresszel, ismertebb nevén Niño Guerreróval, a venezuelai eredetű bűnszervezet, a Tren de Aragua vezetőjével. A műveletet Donald Trump szerint a venezuelai hatóságokkal együttműködve hajtották végre.