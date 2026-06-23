329 ember halt meg, amikor a gép a levegőben felrobbant

A légi katasztrófa az Atlanti-óceán felett következett be, miközben az Air India 182-es járata Torontóból Londonba, majd onnan az indiai Bombaybe – mai nevén Mumbaiba – tartott. A repülőgép korábban Montrealban is megállt, ahonnan a menetrend szerint folytatta útját Európa felé – tájékoztat a Britanicca.

A légi katasztrófa helyszínéről kiemelt roncsdarabokat egy corki haditengerészeti bázisra szállították

Fotó: ANDRE DURAND / AFP

A járat már kapcsolatba lépett a londoni Heathrow repülőtér irányítótornyával, amikor a célállomástól mintegy 45 percre váratlanul megszakadt minden kommunikáció. A Boeing 747-es a levegőben darabjaira szakadt, a fedélzetről nem érkezett vészjelzés vagy segélykérés.

Nem voltak túlélői a légi katasztrófának

A hatóságok azonnal mentőegységeket küldtek a térségbe, azonban túlélőket nem találtak. A tengerből összesen 131 áldozat holttestét sikerült kiemelni.

A nyomozás során hamar felmerült a gyanú, hogy a katasztrófát bomba okozta. A hatóságok később arra a következtetésre jutottak, hogy a repülőgépet szikh szélsőségesek által elhelyezett robbanószerkezet semmisítette meg.

A merénylet ügyében több személy ellen is eljárás indult. A kanadai nyomozók szerint Talwinder Singh Parmar lehetett a támadás egyik kitervelője, azonban az ellene emelt vádakat később ejtették. Parmar később Indiában rendőri akció során meghalt.

Az ügy egyetlen elítéltje Inderjit Singh Reyat lett, aki beismerte szerepét a robbantás előkészítésében. A férfit 2003-ban öt év szabadságvesztésre ítélték. Két másik gyanúsítottat 2005-ben bizonyítékok hiányában felmentettek.

Kanada 2006-ban külön vizsgálóbizottságot hozott létre a történtek feltárására. A 2010-ben közzétett jelentés szerint a tragédia kialakulásához több intézményi hiba is hozzájárult.

A bizottság megállapította, hogy a kanadai hírszerző és biztonsági szervek nem osztották meg megfelelően egymással az információkat, ami jelentősen akadályozta a veszély időbeni felismerését.