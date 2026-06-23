329 ember halt meg, amikor a gép a levegőben felrobbant

A légi katasztrófa az Atlanti-óceán felett következett be, miközben az Air India 182-es járata Torontóból Londonba, majd onnan az indiai Bombaybe – mai nevén Mumbaiba – tartott. A repülőgép korábban Montrealban is megállt, ahonnan a menetrend szerint folytatta útját Európa felé – tájékoztat a Britanicca.
A járat már kapcsolatba lépett a londoni Heathrow repülőtér irányítótornyával, amikor a célállomástól mintegy 45 percre váratlanul megszakadt minden kommunikáció. A Boeing 747-es a levegőben darabjaira szakadt, a fedélzetről nem érkezett vészjelzés vagy segélykérés.
Nem voltak túlélői a légi katasztrófának
A hatóságok azonnal mentőegységeket küldtek a térségbe, azonban túlélőket nem találtak. A tengerből összesen 131 áldozat holttestét sikerült kiemelni.
A nyomozás során hamar felmerült a gyanú, hogy a katasztrófát bomba okozta. A hatóságok később arra a következtetésre jutottak, hogy a repülőgépet szikh szélsőségesek által elhelyezett robbanószerkezet semmisítette meg.
A merénylet ügyében több személy ellen is eljárás indult. A kanadai nyomozók szerint Talwinder Singh Parmar lehetett a támadás egyik kitervelője, azonban az ellene emelt vádakat később ejtették. Parmar később Indiában rendőri akció során meghalt.
Az ügy egyetlen elítéltje Inderjit Singh Reyat lett, aki beismerte szerepét a robbantás előkészítésében. A férfit 2003-ban öt év szabadságvesztésre ítélték. Két másik gyanúsítottat 2005-ben bizonyítékok hiányában felmentettek.
Kanada 2006-ban külön vizsgálóbizottságot hozott létre a történtek feltárására. A 2010-ben közzétett jelentés szerint a tragédia kialakulásához több intézményi hiba is hozzájárult.
A bizottság megállapította, hogy a kanadai hírszerző és biztonsági szervek nem osztották meg megfelelően egymással az információkat, ami jelentősen akadályozta a veszély időbeni felismerését.
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A tragédia áldozataira minden évben megemlékeznek az írországi Ahakistában található emlékműnél, ahol Kanada, India és Írország képviselői is rendszeresen tiszteletüket teszik.