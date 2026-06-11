A Ryanair becsapta az utasait? Jogtalan díjakat szedhettek be

A hatóságok szerint a Ryanair nem minden esetben tüntette fel kellően egyértelműen a családok számára kötelező ülésfoglalási díjakat a jegyvásárlás során. A légitársaság visszautasította a kifogásokat, és azt állítja, hogy szabályzata megfelel minden előírásnak, a brit versenyhatóság vizsgálatát pedig „alaptalannak” nevezte – írja a The Guardian.
Hatósági célkeresztben a légitársaság
A brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság azt vizsgálja, hogy a Ryanair tisztességesen járt-e el a családok ülőhelyeinek kijelölésénél. A jelenlegi szabályok szerint a 2 és 11 év közötti gyerekeknek legalább egy szülő vagy gondviselő mellett kell ülniük a járatokon. A hatóság szerint a szülőknek ezért kötelezően ülőhelyet kell foglalniuk, amelynek díja jellemzően körülbelül 8 font, vagyis nagyjából 3700 forint költséget jelent egy útra.
A CMA szerint a Ryanair az egyetlen nagy, az Egyesült Királyságból közlekedő légitársaság, amely ilyen formában számít fel díjat a családoknak.
Más légitársaságok többnyire ingyen ültetik egymás mellé a szülőket és gyermekeiket, vagy automatikusan együtt helyezik el őket. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a kötelező költségek megfelelően és átlátható módon jelentek-e meg a foglalási folyamat során. A hatóság egyelőre nem állapított meg jogsértést, de ha szabálytalanságot talál, komoly következményekkel nézhet szembe a vállalat.
A Ryanair tovább emeli a vérdíjat
A Ryanair tovább emeli azt a bónuszt, amelyet a reptéri dolgozók kapnak a túlméretezett kézipoggyászok kiszűréséért. A légitársaság célja, hogy még hatékonyabban szorítsa vissza a szabályszegéseket.
Armageddon-forgatókönyvre készül a légitársaság
A Ryanair vezetése szerint a közel-keleti konfliktusok miatt kialakult kerozinválság komoly kockázatot jelenthet az európai légiközlekedésre, és egyes gyengébb légitársaságok akár csődbe is mehetnek a következő hónapokban. A vállalat ugyan hangsúlyozta, hogy jelenleg nem tervez járattörléseket, de a magas üzemanyagárak és az ellátási bizonytalanság miatt rendkívül feszült a helyzet az ágazatban.
Mit mond a Ryanair családi ülésrend szabályzata?
Családi foglalások esetén a gyermekek (2–11 éves korig) ingyenesen foglalt ülőhelyet kapnak, így a szülők mellett ülhetnek. Ha egy felnőtt foglalt ülőhelyet vásárol, legfeljebb 4 gyermekülést választhat ki mellette ingyenesen.
Ha egy felnőtt bizonyos sorokon kívül választ foglalt ülőhelyet (a repülőgéptől függően), akkor az árkülönbséget meg kell fizetnie. Hasonlóképpen, ha egy gyermek számára ezeken a sorokon kívül választanak helyet, akkor az ilyen ülőhelyek teljes foglalási díját ki kell fizetni.