A Ryanair becsapta az utasait? Jogtalan díjakat szedhettek be

A hatóságok szerint a Ryanair nem minden esetben tüntette fel kellően egyértelműen a családok számára kötelező ülésfoglalási díjakat a jegyvásárlás során. A légitársaság visszautasította a kifogásokat, és azt állítja, hogy szabályzata megfelel minden előírásnak, a brit versenyhatóság vizsgálatát pedig „alaptalannak” nevezte – írja a The Guardian.

Hatósági vizsgálat indult a Ryanair légitársaság ellen

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Hatósági célkeresztben a légitársaság

A brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság azt vizsgálja, hogy a Ryanair tisztességesen járt-e el a családok ülőhelyeinek kijelölésénél. A jelenlegi szabályok szerint a 2 és 11 év közötti gyerekeknek legalább egy szülő vagy gondviselő mellett kell ülniük a járatokon. A hatóság szerint a szülőknek ezért kötelezően ülőhelyet kell foglalniuk, amelynek díja jellemzően körülbelül 8 font, vagyis nagyjából 3700 forint költséget jelent egy útra.

A CMA szerint a Ryanair az egyetlen nagy, az Egyesült Királyságból közlekedő légitársaság, amely ilyen formában számít fel díjat a családoknak.

Más légitársaságok többnyire ingyen ültetik egymás mellé a szülőket és gyermekeiket, vagy automatikusan együtt helyezik el őket. A vizsgálat arra is kiterjed, hogy a kötelező költségek megfelelően és átlátható módon jelentek-e meg a foglalási folyamat során. A hatóság egyelőre nem állapított meg jogsértést, de ha szabálytalanságot talál, komoly következményekkel nézhet szembe a vállalat.