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légiutas-kísérő

Botrány a légitársaságnál: a melleit mutogatta egy részeg stewardess

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Négy British Airways alkalmazottat felfüggesztettek egy Belfastban történt botrányos eset miatt. Egy légiutas-kísérő a beszámolók szerint ittas állapotban próbált bort szerezni egy szállodában.
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légiutas-kísérőhotelbotrányrészeg

 A nő állítólag egy éjszakai műszakban dolgozó hotelalkalmazottól kért még egy üveg bort, ám amikor közölték vele, hogy a bár már bezárt, különös ajánlatot tett. A légiutas-kísérő állítólag részegen felhúzta a felsőjét, és azt kérte a férfitól, hogy fogja meg a melleit egy üveg borért cserébe, miközben kihívóan viselkedett írja a Daily Star.

légiutas-kísérő
Mellvillantással próbált bort szerezni a részeg légiutas-kísérő
Illusztráció - Fotó: Unsplash

Részeg légiutas-kísérő miatt áll a bál a British Airwaysnél

A British Airways az incidens hírére azonnal belső vizsgálatot indított, és nemcsak az érintett stewardesst, hanem három kollégáját is felfüggesztette. Emiatt a személyzet másnap már nem tudta teljesíteni a Londonba tartó visszaútját. 

A légitársaságnak sürgősen helyettesítő kabinszemélyzetet kellett Belfastba küldenie, hogy elkerülje a járat törlését.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága minden körülmények között elsőbbséget élvez. Az eset azért is kapott nagy figyelmet, mert az Egyesült Királyságban a légi személyzetre rendkívül szigorú alkoholfogyasztási szabályok vonatkoznak. A botrány ráadásul egy újabb kellemetlen ügy a British Airways számára, amely nemrég egy másik, ittas állapotban szolgálatot teljesítő munkatársa miatt is a címlapokra került.

Légiutas-kísérők rémálma

A légiutas-kísérők szerint sok utas elkövet egy kellemetlen hibát a fedélzeten: egyszerűen megérinti vagy megpöcköli őket, amikor fel akarja hívni magára a figyelmet. A személyzet szerint ez zavaró és udvariatlan, különösen akkor, amikor egyszerre több feladatra és az utasok biztonságára is figyelniük kell. Ehelyett azt kérik, hogy az utasok használják a hívógombot, intsenek nekik, vagy egyszerűen szóljanak oda egy „elnézést” kíséretében.

Részeg pilóta miatt töröltek egy New Yorkba tartó járatot

Egy New Yorkba induló repülőjáratot az utolsó pillanatban töröltek, miután a kapitányról kiderült, hogy szolgálatba lépés előtt alkoholt fogyasztott. A pilótát őrizetbe vették, az utasok pedig kénytelenek voltak más járatok után nézni a váratlan incidens miatt.

 

 

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