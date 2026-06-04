Botrány a légitársaságnál: a melleit mutogatta egy részeg stewardess

A nő állítólag egy éjszakai műszakban dolgozó hotelalkalmazottól kért még egy üveg bort, ám amikor közölték vele, hogy a bár már bezárt, különös ajánlatot tett. A légiutas-kísérő állítólag részegen felhúzta a felsőjét, és azt kérte a férfitól, hogy fogja meg a melleit egy üveg borért cserébe, miközben kihívóan viselkedett – írja a Daily Star.

Mellvillantással próbált bort szerezni a részeg légiutas-kísérő

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Részeg légiutas-kísérő miatt áll a bál a British Airwaysnél

A British Airways az incidens hírére azonnal belső vizsgálatot indított, és nemcsak az érintett stewardesst, hanem három kollégáját is felfüggesztette. Emiatt a személyzet másnap már nem tudta teljesíteni a Londonba tartó visszaútját.

A légitársaságnak sürgősen helyettesítő kabinszemélyzetet kellett Belfastba küldenie, hogy elkerülje a járat törlését.

A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága minden körülmények között elsőbbséget élvez. Az eset azért is kapott nagy figyelmet, mert az Egyesült Királyságban a légi személyzetre rendkívül szigorú alkoholfogyasztási szabályok vonatkoznak. A botrány ráadásul egy újabb kellemetlen ügy a British Airways számára, amely nemrég egy másik, ittas állapotban szolgálatot teljesítő munkatársa miatt is a címlapokra került.