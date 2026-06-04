Botrány a légitársaságnál: a melleit mutogatta egy részeg stewardess

A nő állítólag egy éjszakai műszakban dolgozó hotelalkalmazottól kért még egy üveg bort, ám amikor közölték vele, hogy a bár már bezárt, különös ajánlatot tett. A légiutas-kísérő állítólag részegen felhúzta a felsőjét, és azt kérte a férfitól, hogy fogja meg a melleit egy üveg borért cserébe, miközben kihívóan viselkedett – írja a Daily Star.
Részeg légiutas-kísérő miatt áll a bál a British Airwaysnél
A British Airways az incidens hírére azonnal belső vizsgálatot indított, és nemcsak az érintett stewardesst, hanem három kollégáját is felfüggesztette. Emiatt a személyzet másnap már nem tudta teljesíteni a Londonba tartó visszaútját.
A légitársaságnak sürgősen helyettesítő kabinszemélyzetet kellett Belfastba küldenie, hogy elkerülje a járat törlését.
A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy az utasok és a személyzet biztonsága minden körülmények között elsőbbséget élvez. Az eset azért is kapott nagy figyelmet, mert az Egyesült Királyságban a légi személyzetre rendkívül szigorú alkoholfogyasztási szabályok vonatkoznak. A botrány ráadásul egy újabb kellemetlen ügy a British Airways számára, amely nemrég egy másik, ittas állapotban szolgálatot teljesítő munkatársa miatt is a címlapokra került.
Légiutas-kísérők rémálma
A légiutas-kísérők szerint sok utas elkövet egy kellemetlen hibát a fedélzeten: egyszerűen megérinti vagy megpöcköli őket, amikor fel akarja hívni magára a figyelmet. A személyzet szerint ez zavaró és udvariatlan, különösen akkor, amikor egyszerre több feladatra és az utasok biztonságára is figyelniük kell. Ehelyett azt kérik, hogy az utasok használják a hívógombot, intsenek nekik, vagy egyszerűen szóljanak oda egy „elnézést” kíséretében.
Részeg pilóta miatt töröltek egy New Yorkba tartó járatot
Egy New Yorkba induló repülőjáratot az utolsó pillanatban töröltek, miután a kapitányról kiderült, hogy szolgálatba lépés előtt alkoholt fogyasztott. A pilótát őrizetbe vették, az utasok pedig kénytelenek voltak más járatok után nézni a váratlan incidens miatt.