Meglepő dolgot árult el egy stewardess, erre érdemes figyelni

A témáról több tapasztalt légiutas-kísérő beszélt a Jumpseat Chronicles podcastban, ahol elárulták, hogy az egyik leggyakoribb kellemetlenség számukra, amikor az utasok megpöckölik vagy megérintik őket szolgálat közben – írja a Fox News.
Van más megoldás is, ha hívni szeretnénk a légiutas-kísérőt
Annyiszor történik meg velünk, hogy ha minden alkalomért egy dollárt kapnánk, már milliomosok lennénk
– fogalmazott Joshua Boyd műsorvezető.
A légiutas-kísérők szerint sokkal udvariasabb megoldás a hívógomb használata, egy kézmozdulat vagy egy hangosabb „elnézést” a fizikai érintés helyett.
Diane Gottsman etikett-szakértő szerint az utasok gyakran nem is gondolnak bele, hogy a személyzet tagjai egyszerre több feladatra figyelnek, miközben az utasok biztonságáért is felelnek.
Ahogy egy idegen utast sem érintenénk meg csak azért, hogy megszólítsuk, ugyanígy nem illik megérinteni a légiutas-kísérőket sem
– mondta.
A téma a Redditen is nagy vitát váltott ki. Többen egyetértettek abban, hogy az utasoknak kerülniük kellene a személyzet megérintését, mások viszont úgy vélték, hogy egy enyhe vállérintés teljesen hétköznapi módja annak, hogy valaki felhívja magára a figyelmet egy zajos repülőgépen.
Sokan azt is megjegyezték, hogy a zsúfolt járatokon néha hiába mondják azt, hogy „elnézést”, a személyzet egyszerűen nem hallja meg őket.
Tényleg megfigyelnek, átvilágítanak minket beszálláskor a légiutas-kísérők?
Beszálláskor nem csak köszönnek, hanem figyelnek is ránk. A légiutas-kísérő ilyenkor gyorsan felméri, jelentünk-e bármilyen kockázatot.
Nappal légiutas-kísérő, éjjel titkos tartalomkészítő – senki sem sejti, mit csinál a hotelszobákban
Nappal mosolyogva szolgálja ki az utasokat a fedélzeten, éjjel viszont egészen más világ vár rá. Az OnlyFans légiutas-kísérő szerint a titkolózás időnként teljesen elszigeteli őt.