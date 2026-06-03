Meglepő dolgot árult el egy stewardess, erre érdemes figyelni

A témáról több tapasztalt légiutas-kísérő beszélt a Jumpseat Chronicles podcastban, ahol elárulták, hogy az egyik leggyakoribb kellemetlenség számukra, amikor az utasok megpöckölik vagy megérintik őket szolgálat közben – írja a Fox News.

A légiutas-kísérők a legtöbb emberhez hasonlóan nem szeretik, ha idegenek megérintik őket

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Van más megoldás is, ha hívni szeretnénk a légiutas-kísérőt

Annyiszor történik meg velünk, hogy ha minden alkalomért egy dollárt kapnánk, már milliomosok lennénk

– fogalmazott Joshua Boyd műsorvezető.

A légiutas-kísérők szerint sokkal udvariasabb megoldás a hívógomb használata, egy kézmozdulat vagy egy hangosabb „elnézést” a fizikai érintés helyett.

Diane Gottsman etikett-szakértő szerint az utasok gyakran nem is gondolnak bele, hogy a személyzet tagjai egyszerre több feladatra figyelnek, miközben az utasok biztonságáért is felelnek.

Ahogy egy idegen utast sem érintenénk meg csak azért, hogy megszólítsuk, ugyanígy nem illik megérinteni a légiutas-kísérőket sem

– mondta.

A téma a Redditen is nagy vitát váltott ki. Többen egyetértettek abban, hogy az utasoknak kerülniük kellene a személyzet megérintését, mások viszont úgy vélték, hogy egy enyhe vállérintés teljesen hétköznapi módja annak, hogy valaki felhívja magára a figyelmet egy zajos repülőgépen.

Sokan azt is megjegyezték, hogy a zsúfolt járatokon néha hiába mondják azt, hogy „elnézést”, a személyzet egyszerűen nem hallja meg őket.

Tényleg megfigyelnek, átvilágítanak minket beszálláskor a légiutas-kísérők?

Beszálláskor nem csak köszönnek, hanem figyelnek is ránk. A légiutas-kísérő ilyenkor gyorsan felméri, jelentünk-e bármilyen kockázatot.

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