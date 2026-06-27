Egymást taposták a légkondicionálókért, pánikhangulat tört ki a hőség miatt – videó

Vásárlók rohamoztak meg egy franciaországi áruházat, hogy az extrém hőségben légkondicionálókat és ventilátorokat vásárolhassanak – írja a New York Post.

Pánikvásárlás indult a légkondicionálókért Franciaországban a halálos hőhullám miatt (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A felkavaró eset Chambray-lès-Tours városában történt, ahol már a nyitás előtt hosszú sorok kígyóztak az üzlet előtt. Amint a személyzet kinyitotta az üzletet, a vásárlók megrohamozták a polcokat,és percek alatt kifosztották a készletet.

Nyugat-Európát rekordokat döntő hőhullám sújtja. Franciaország, Spanyolország és több szomszédos ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot.

Az extrém meleg már halálos áldozatokat is követelt. Marina Ferrari francia sportminiszter közlése szerint legalább 55 ember fulladt vízbe Franciaországban, miközben folyókban, tavakban és más vizekben próbálták lehűteni magukat.

🇫🇷 People went MENTAL, fighting over fans and air conditioners in Chambray-lès-Tours, France



Over half the country is under red alerts, with temperatures exceeding 40°C in places!!



Writer: Ianpic.twitter.com/CfGQtIpTD2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2026

Sosem látott veszély fenyeget minket a kánikulában

Nem túlzás kijelenteni, hogy Európa szinte megfő: az irtózatos hőhullámok az egész kontinensen végletesen próbára teszik az emberi szervezetet. Franciaországban a mérések kezdete óta a legmagasabb országos átlaghőmérsékletet regisztrálták, de Spanyolország és Olaszország is fuldoklik a kánikulától – nem beszélve a kelet-európai régióról, köztük hazánkról.

Így használjuk a légkondicionálót a kánikulában!

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