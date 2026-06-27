Egymást taposták a légkondicionálókért, pánikhangulat tört ki a hőség miatt – videó

Vásárlók rohamoztak meg egy franciaországi áruházat, hogy az extrém hőségben légkondicionálókat és ventilátorokat vásárolhassanak – írja a New York Post.
A felkavaró eset Chambray-lès-Tours városában történt, ahol már a nyitás előtt hosszú sorok kígyóztak az üzlet előtt. Amint a személyzet kinyitotta az üzletet, a vásárlók megrohamozták a polcokat,és percek alatt kifosztották a készletet.
Nyugat-Európát rekordokat döntő hőhullám sújtja. Franciaország, Spanyolország és több szomszédos ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot.
Az extrém meleg már halálos áldozatokat is követelt. Marina Ferrari francia sportminiszter közlése szerint legalább 55 ember fulladt vízbe Franciaországban, miközben folyókban, tavakban és más vizekben próbálták lehűteni magukat.
Sosem látott veszély fenyeget minket a kánikulában
Nem túlzás kijelenteni, hogy Európa szinte megfő: az irtózatos hőhullámok az egész kontinensen végletesen próbára teszik az emberi szervezetet. Franciaországban a mérések kezdete óta a legmagasabb országos átlaghőmérsékletet regisztrálták, de Spanyolország és Olaszország is fuldoklik a kánikulától – nem beszélve a kelet-európai régióról, köztük hazánkról.
Így használjuk a légkondicionálót a kánikulában!
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