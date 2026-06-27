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légkondicionáló

Egymást taposták a légkondicionálókért, pánikhangulat tört ki a hőség miatt – videó

27 perce
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Extrém hőhullám sújtja Európát. Több száz iskolában szünetel a tanítás, a hőség fennakadásokat okoz a közlekedésben, és több halálos áldozatot is követelt. Franciaországban a vásárlók megrohamozták a boltokat az utolsó légkondicionálókért és hűtőberendezésekért.
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légkondicionálóFranciaországhőhullámhőség

Vásárlók rohamoztak meg egy franciaországi áruházat, hogy az extrém hőségben légkondicionálókat és ventilátorokat vásárolhassanak – írja a New York Post.

Pánikvásárlás indult a légkondicionálókért Franciaországban a halálos hőhullám miatt
Pánikvásárlás indult a légkondicionálókért Franciaországban a halálos hőhullám miatt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A felkavaró eset Chambray-lès-Tours városában történt, ahol már a nyitás előtt hosszú sorok kígyóztak az üzlet előtt. Amint a személyzet kinyitotta az üzletet, a vásárlók megrohamozták a polcokat,és percek alatt kifosztották a készletet.

Nyugat-Európát rekordokat döntő hőhullám sújtja. Franciaország, Spanyolország és több szomszédos ország egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 40 Celsius-fokot.

Az extrém meleg már halálos áldozatokat is követelt. Marina Ferrari francia sportminiszter közlése szerint legalább 55 ember fulladt vízbe Franciaországban, miközben folyókban, tavakban és más vizekben próbálták lehűteni magukat.

Sosem látott veszély fenyeget minket a kánikulában

Nem túlzás kijelenteni, hogy Európa szinte megfő: az irtózatos hőhullámok az egész kontinensen végletesen próbára teszik az emberi szervezetet. Franciaországban a mérések kezdete óta a legmagasabb országos átlaghőmérsékletet regisztrálták, de Spanyolország és Olaszország is fuldoklik a kánikulától – nem beszélve a kelet-európai régióról, köztük hazánkról. 

Így használjuk a légkondicionálót a kánikulában!

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