Sagrada Família Lego-verzióban: a mérete elképesztő, az ára még inkább

A Lego Sagrada Família a vállalat eddigi legnagyobb készleteként érkezik, és a világ egyik legismertebb építészeti csodáját hozza el otthonába. A modell 62 centiméter magas lesz, miközben az eredeti bazilika 172,5 méteres magasságával a világ legmagasabb templomának számít – írja a CNN.

A Lego Sagrada Família a vállalat történetének legnagyobb készlete lett, több mint 12 ezer elemmel és közel 245 ezer forintos árral Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

A Lego Sagrada Família ára sem hétköznapi

A 12 060 darabos készlet ára 799,99 dollár, vagyis nagyjából 245 ezer forint lesz. Az előrendelés már elérhető, de a rajongóknak november 1-ig kell várniuk, hogy kézbe vehessék a különleges építőkészletet.

A Lego Sagrada Família 12 060 elemből épül fel, ezzel a vállalat történetének legnagyobb készlete lett Fotó: LEGO

A modell egyik leglátványosabb részlete az ólomüveg ablakok hatását idéző megoldás, amely a valódi bazilika színes fényjátékát próbálja visszaadni.

A készlet Antoni Gaudí halálának századik évfordulójához kapcsolódik. A Sagrada Família építése 1882-ben kezdődött, és Gaudí 1926-os halálakor még csak az épület kis része készült el.

A Lego Sagrada Família 12 060 elemből épül fel, ezzel a vállalat történetének legnagyobb készlete lett Fotó: LEGO

Elképesztő lista – képeken a világ legdrágább LEGO készletei

Az építőkockák világa az utóbbi években teljesen új szintre lépett, és már nemcsak játék, hanem komoly befektetés is lehet. A LEGO készletek ára egyre magasabbra emelkedik, különösen a limitált és gyűjtői darabok esetében. Egyes modellek már olyan összegbe kerülnek, amelyeket csak a legelhivatottabb gyűjtők engedhetnek meg maguknak.

Valamit tudhatnak: brutális nagyságú földterületet vásárolt fel a multimilliárdos család

A termőföld biztos befektetési célpontnak számít, hiszen hosszú távon is értékálló, sőt rendkívüli értéknövekedés is elérhető vele. Világszerte tendencia, hogy az agráriumon kívülről érkező befektetők is szívesen parkoltatják ebben a vagyonuk egy részét. Nemrégiben egy közismert milliárdos család, a Lego tulajdonosai bővítették újabb földterületekkel az ingatlanportfóliójukat.