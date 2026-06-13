Ön kiszúrja a ragadozót ezen a képen? – szinte senki sem találja meg elsőre

A leopárd mintázata eltér a gepárd és a jaguár bundájától. A gepárdon különálló pöttyök láthatók, a jaguár foltjainak közepén pedig gyakran kisebb pont is van. A leopárd rozettaszerű mintái viszont remekül megtörik az állat körvonalát – írja a Focus Online.
Leopárd a képen: nem könnyű kiszúrni
A fények, árnyékok és növények között a ragadozó könnyen beleolvad a környezetébe. Érdemes lassan végignézni a képet, és nemcsak az állat alakját, hanem a foltokat és a szemek környékét is figyelni.
Ha sikerül megtalálni, rögtön látszik, miért tartják a leopárdot az álcázás egyik mesterének.
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