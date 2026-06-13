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Képek

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leopárd

Ön kiszúrja a ragadozót ezen a képen? – szinte senki sem találja meg elsőre

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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A leopárd a természet egyik legjobb rejtőzködője, foltos bundája szinte tökéletes álcát biztosít. A leopárd ezen a keresőképen is alaposan próbára teszi a megfigyelőképességet.
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leopárdképfejtörő

A leopárd mintázata eltér a gepárd és a jaguár bundájától. A gepárdon különálló pöttyök láthatók, a jaguár foltjainak közepén pedig gyakran kisebb pont is van. A leopárd rozettaszerű mintái viszont remekül megtörik az állat körvonalát – írja a Focus Online.

Itt még látni a leopárdot, de vajon a következő képpel is megbirkózik?
Itt még látni a leopárdot, de vajon a következő képpel is megbirkózik?
Fotó:  Geranimo / Unsplash

Leopárd a képen: nem könnyű kiszúrni

A fények, árnyékok és növények között a ragadozó könnyen beleolvad a környezetébe. Érdemes lassan végignézni a képet, és nemcsak az állat alakját, hanem a foltokat és a szemek környékét is figyelni.

Ha sikerül megtalálni, rögtön látszik, miért tartják a leopárdot az álcázás egyik mesterének.

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