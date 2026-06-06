Megdőlhet a legismertebb fogyókúrás szabály

Évek óta szinte minden egészségügyi ajánlásban visszatér a napi 10 ezer lépés, azonban most egy új kutatás megkérdőjelezte ezt a számot. A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a testsúly megtartásához már napi 8500 lépés is elegendő lehet – írja a Fitbook.

Nem kell napi 10 ezer lépés? Meglepő eredményre jutottak a kutatók (A kép illusztráció.)

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Honnan jött a 10 ezer lépés szabály?

Ma már szinte minden okostelefon és okosóra képes számolni a napi megtett lépéseket, ezért sokan próbálják elérni a 10 ezres álomhatárt. Érdekesség azonban, hogy ez a szám eredetileg nem egy tudományos kutatásból származik, hanem egy 1960-as évekbeli japán reklámkampányból.

Olasz és libanoni kutatók összesen 18 különböző tanulmány eredményeit elemezték. A kutatásban közel 3800 ember vett részt, akik több ország lakói voltak. A vizsgálatok során azt figyelték meg, hogyan változik a testsúly azoknál, akik fogyókúra után növelték a napi lépésszámukat.

Már napi 8500 lépés is sokat számíthat

A kutatás szerint a résztvevők a fogyókúra előtt átlagosan napi 7200 lépést tettek meg. A fogyási program alatt ezt közel 8500 lépésre emelték, és a későbbi időszakban is tartották ezt a szintet.

Az eredmények alapján azok tudták a legjobban megőrizni testsúlyukat, akik hosszú távon is rendszeresen mozogtak és fenntartották a magasabb napi aktivitást.

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy minden plusz 1000 napi lépés javíthatja az esélyét annak, hogy valaki hosszú távon is megtartsa az új testsúlyát.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a napi lépésszám önmagában nem csodaszer. Hiába mozog valaki sokat, ha közben több kalóriát fogyaszt, mint amennyit eléget, a testsúlya növekedhet. A leghatékonyabb eredmény továbbra is a rendszeres mozgás és a tudatos táplálkozás kombinációjával érhető el.

Meglepő dolgot fedeztek fel a rendszeres séta kapcsán

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