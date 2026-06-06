Megnyílt a kiállítás, ahol 2,4 milliárd éves levegőt lehet belélegezni

Új állandó installációval bővült a tasmániai Mona múzeum, ahol a látogatók olyan levegőt lélegezhetnek be, amely a művész állítása szerint több mint 2,4 milliárd éve nem került kapcsolatba élő szervezettel – számolt be róla a The Guardian.

A levegő előállításához a kiállításon egy Hofmann-készüléket használnak, amely elektrolízissel választja le az oxigént a vízből - Képünk illusztráció

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Hogyan állítják elő a különleges levegőt?

A Breathe című alkotást a francia–svájci művész, Julian Charrière hozta létre. Az installáció alapját Ausztrália Pilbara régiójából származó ősi vasérc adja. Az ércekből egy helyszíni laboratóriumban vizet nyernek ki, majd elektrolízissel oxigént választanak le belőle. Ezt az oxigént egy erre kialakított térben engedik a levegőbe, ahol a látogatók egyenként élhetik át az élményt.

A projekt célja, hogy a résztvevők közvetlen kapcsolatba kerüljenek a Föld történetének egyik meghatározó időszakával, az úgynevezett Nagy Oxidációs Eseménnyel. Ez az a korszak volt, amikor a bolygó légkörében jelentősen megnőtt a szabad oxigén mennyisége, lehetővé téve az összetettebb életformák kialakulását.

A művész szerint az installáció arra is rámutat, hogy az ember maga is része a Föld oxigénkörforgásának. Az általa belélegzett oxigén a szervezetbe kerül, és annak részeként marad jelen az élet végéig.

A Breathe a Hard Core című új kiállítás részeként nyílt meg. A tárlat több olyan alkotást is bemutat, amelyek a geológiai folyamatokat, az idő múlását és az ember bolygóhoz fűződő kapcsolatát vizsgálják. A kiállítás állandó elemként marad a múzeum kínálatában.

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