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lewis hamilton

Forr a levegő? Lewis Hamilton a színpadról üzent Kim Kardashiannek

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Új szerelmi románc bontakozik ki a sztárvilágban. Kim Kardashian a hétvégén a monacói nagydíjon szurkolt kedvesének, Lewis Hamiltonnak, aki romantikus csókot dobott a celebnek a színpadról.
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lewis hamiltonKim Kardashiancsók

Lewis Hamilton csókot dobott Kim Kardashiannak az F1 dobogójáról. A 41 éves brit autóversenyző a magasba emelte a második helyért járó trófeát a monacói nagydíj után, és mosolyogva dobott csókot Kimnek – írja a DailyMail. 

Lewis Hamilton of Scuderia Ferrari celebrates his second place during the Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco in Monaco Ville, Monaco, on June 7, 2026. (Photo by Andrea Diodato/NurPhoto) (Photo by Andrea Diodato / NurPhoto via AFP)
Lewis Hamilton ünnepli a második helyet a monacói nagydíjon
Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatára nemrég derült fény. Ez volt az első verseny, amin Kim élőben szurkolt kedvesének. 

A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra. Januárban ugyanazon szilveszteri rendezvényen látták őket, majd február elején egy angliai luxushotelben töltötték együtt az idejüket. A következő hónapokban egyre több közös programon vettek részt, elutaztak Japánba, ott voltak a Coachella fesztiválon és különböző exkluzív eseményeken. 2026 áprilisától kezdve gyakorlatilag már párként kezeli őket a nyilvánosság. 

Kim Kardashian fekete bőrszerkóban tűnt fel Lewis Hamilton mellett

A realitysztár nem fogta vissza magát a versenyhétvégén: fekete, testhez simuló bőrszettben lépett ki, amely erősen idézte Victoria Beckham kilencvenes évekbeli, ikonikus bőrruhás korszakát.

 

 

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