Forr a levegő? Lewis Hamilton a színpadról üzent Kim Kardashiannek

Lewis Hamilton csókot dobott Kim Kardashiannak az F1 dobogójáról. A 41 éves brit autóversenyző a magasba emelte a második helyért járó trófeát a monacói nagydíj után, és mosolyogva dobott csókot Kimnek – írja a DailyMail.

Lewis Hamilton ünnepli a második helyet a monacói nagydíjon

Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto

Hamilton és Kim Kardashian kapcsolatára nemrég derült fény. Ez volt az első verseny, amin Kim élőben szurkolt kedvesének.

A romantikus pletykák 2026 elején kaptak szárnyra. Januárban ugyanazon szilveszteri rendezvényen látták őket, majd február elején egy angliai luxushotelben töltötték együtt az idejüket. A következő hónapokban egyre több közös programon vettek részt, elutaztak Japánba, ott voltak a Coachella fesztiválon és különböző exkluzív eseményeken. 2026 áprilisától kezdve gyakorlatilag már párként kezeli őket a nyilvánosság.

Kim Kardashian fekete bőrszerkóban tűnt fel Lewis Hamilton mellett

A realitysztár nem fogta vissza magát a versenyhétvégén: fekete, testhez simuló bőrszettben lépett ki, amely erősen idézte Victoria Beckham kilencvenes évekbeli, ikonikus bőrruhás korszakát.