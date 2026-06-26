Szörnyű baleset történt – lezuhant egy repülőgép

Halálos repülőgép-baleset történt Angliában, Devon megyében, a Dunkeswell repülőtér közelében. A gép péntek délelőtt, helyi idő szerint 10 óra körül zuhant le egy farmon, a helyszínre rendőrök, mentők és tűzoltók is kivonultak – számolt be a BBC.

Lezuhant egy repülőgép Angliában, a Dunkeswell repülőtér közelében. A pilóta meghalt, a légikatasztrófa körülményeit a hatóságok vizsgálják. (A kép illusztráció, rajta a repülőtér) Fotó: Pexels

A devoni és cornwalli rendőrség közlése szerint a pilóta, aki feltehetően egy negyvenes éveiben járó nő volt, a helyszínen meghalt. A hatóságok szerint rajta kívül senki nem tartózkodott a fedélzeten, hozzátartozóit már értesítették.

A baleset körülményeit a rendőrség a légibaleseteket vizsgáló hatósággal együtt vizsgálja. Arra kérik a lakosságot, hogy ne találgassanak az ügyben, és aki felvételt készített a balesetről, azt ne tegye közzé az interneten, hanem küldje el a rendőrségnek.

Az utastársaira támadt, majd rejtélyes módon meghalt a háromgyermekes apa

Egy háromgyermekes apa életét vesztette, miután a hírek szerint rátámadt egy utastársára, valamint egy légiutas-kísérőre is az Egyesült Királyságba tartó repülőgépen, és akit emiatt a többi utasnak, valamint a személyzetnek kellett lefognia. A 35 éves Callum Kerr a vád szerint többekkel szemben is agresszíven lépett fel, mielőtt a járata június 22-én, hétfőn reggel a Manchester repülőtéren landolt volna.

Légi szerencsétlenség történt: lezuhant egy gép, mindenki meghalt

Lezuhant egy kisrepülőgép Varsóban, egy gyakorlórepülőtér közelében. A fedélzetén lévő két ember életét vesztette - közölte a Polsat News kereskedelmi hírtelevízió. A balesetben járókelők is megsérültek.