Öt embert gázolt el egy Londonban egy szomáliai férfi, a rendőrség bizonygatja: nem terrortámadás történt

Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, öten megsérültek. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst. A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az öt gyalogost. A sérültek közül kettőt még a helyszínen elláttak, a három másikat kórházba szállították. A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.

Nem sokkal azután, hogy Nagy-Britanniában magasabb terrorfenyegetettségi készültséget rendeltek el, ismét súlyos incidens történt Londonban: egy szomáliai származású férfi autójával öt gyalogost gázolt el (Fotó: Pexels)

Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették. A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL).

A beszámoló megfogalmazása szerint a vizsgálatot végző rendőrök „nyitott kérdésként” kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik. Április végén az addigi jelentősről súlyosra – az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára – emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.

Ennek közvetlen előzményeként egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján. A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.