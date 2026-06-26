Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eljárást indított a rendőrség a magyar zászlókat Dunába dobó személyek ellen

Friss!

Megvan a céldátum: ekkor vezetheti be Magyarország az eurót

repülőtér

Ezek a dolgok mostantól tiltottak a londoni reptéren

59 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Ha Nagy-Britanniába utazik, érdemes alaposan átgondolni, mit csomagol be a poggyászába, különben kellemetlen meglepetés várhatja az ellenőrzésnél. A londoni Luton repülőtér nemrég figyelmeztette az utazókat, hogy számos, hétköznapinak tűnő élelmiszert tilos bevinni az országba: a tilalom kiterjed a húsokra, tejtermékekre és bizonyos állati eredetű termékekre is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőtértiltólistaNagy-BritanniaLondon

A londoni Luton repülőtér figyelmeztette az utazókat, hogy számos dolog tiltólistára került, amik miatt bajba kerülhetnek a poggyászellenőrzésen – számolt be róla a Mirror.

A londoni Luton repülőtér figyelmeztette az utazókat
A londoni Luton repülőtér figyelmeztette az utazókat
Fotó: AFP

A közösségi médiában közzétett figyelmeztetés húsokra és húskészítményekre, valamint tejtermékekre vonatkozik, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a termékek fertőző betegségeket hordozhatnak, például a száj- és körömfájást. A hivatalos szabályok szerint az EU-ból érkező utazók nem vihetnek be:

  • sajtot, tejet és tejtermékeket,
  • sertéshúst, marhahúst, bárányhúst, juhhúst, kecske és szarvashúst,
  • valamint az ezekből készült termékeket, például kolbászt

A gov.uk tájékoztatása szerint korlátozások vonatkoznak a húsok, tejtermékek, halak és egyéb állati eredetű termékek, valamint a gyümölcsök, zöldségek, diófélék és magvak külföldről Nagy-Britanniába történő behozatalára. Az EU-ból történő beutazás során bizonyos halakat, baromfit vagy más állati eredetű termékeket, például tojást vagy mézet be lehet vinni az országba, ha azokat személyes fogyasztásra szánjuk. A tejpor és az orvosi okokból szükséges speciális élelmiszerek engedélyezettek, de csak bizonyos feltételek mellett, például bontatlanul és eredeti csomagolásában.

Repülős és autós utazás előtt is érdemes tájékozódni

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a NAV tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, mert nem mindegy sem az úticél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk.

Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat-vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket. Vannak azonban olyan áruk – veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport- és vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, illetve a háziállatok–, amelyek szállítása engedélyhez kötött.

Utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek (nagykövetségek, konzuli hivatalok) adnak felvilágosítást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!