Ezek a dolgok mostantól tiltottak a londoni reptéren

A londoni Luton repülőtér figyelmeztette az utazókat, hogy számos dolog tiltólistára került, amik miatt bajba kerülhetnek a poggyászellenőrzésen – számolt be róla a Mirror.

A londoni Luton repülőtér figyelmeztette az utazókat

Fotó: AFP

A közösségi médiában közzétett figyelmeztetés húsokra és húskészítményekre, valamint tejtermékekre vonatkozik, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a termékek fertőző betegségeket hordozhatnak, például a száj- és körömfájást. A hivatalos szabályok szerint az EU-ból érkező utazók nem vihetnek be:

sajtot, tejet és tejtermékeket,

sertéshúst, marhahúst, bárányhúst, juhhúst, kecske és szarvashúst,

valamint az ezekből készült termékeket, például kolbászt

Flying from the EU to Great Britain? It's illegal to bring meats such as lamb, pork or beef or dairy products in your luggage. Find out more 👉 https://t.co/UjXJyi7MC4 #TravelAware pic.twitter.com/WjiIxFoc2s — London Luton Airport (@LDNLutonAirport) June 25, 2026

A gov.uk tájékoztatása szerint korlátozások vonatkoznak a húsok, tejtermékek, halak és egyéb állati eredetű termékek, valamint a gyümölcsök, zöldségek, diófélék és magvak külföldről Nagy-Britanniába történő behozatalára. Az EU-ból történő beutazás során bizonyos halakat, baromfit vagy más állati eredetű termékeket, például tojást vagy mézet be lehet vinni az országba, ha azokat személyes fogyasztásra szánjuk. A tejpor és az orvosi okokból szükséges speciális élelmiszerek engedélyezettek, de csak bizonyos feltételek mellett, például bontatlanul és eredeti csomagolásában.

Repülős és autós utazás előtt is érdemes tájékozódni

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a NAV tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, mert nem mindegy sem az úticél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk.

Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat-vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket. Vannak azonban olyan áruk – veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport- és vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, illetve a háziállatok–, amelyek szállítása engedélyhez kötött.