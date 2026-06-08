Fényes nappal loptak el egy vagyont érő whiskey-szállítmányt egy boltból

A whiskylopás 2026. június 5-én, péntek délután történt az American Supply egyik észak-philadelphiai raktáránál. A beszámolók szerint 1800 láda, összesen 10 800 palack Noble Oak Bourbon tűnt el, amelyeket a tolvajok szervezett rakománylopás során vittek el – számolt be a New York Post.

Lopás Philadelphiában: félmillió dollárnyi bourbont vittek el ebből a raktárból

Fotó: Google Térkép

Nem mindennapi lopás

A gyanúsítottak a jelek szerint megtévesztették a raktár dolgozóit, akik azt hitték, szabályos szállításról van szó. A cég szerint több biztonsági protokoll is kimaradhatott, így a tolvajok bejutottak, majd elvitték a prémium alkoholszállítmányt.

A lopás értéke nagyjából 500 000 dollár, ami majdnem 155 millió forintnak felel meg.

Az érintett vállalat szerint a bűncselekmény alaposan megszervezett akció lehetett, amelyhez a logisztikai folyamatok és a szállítási időpontok ismeretére is szükség volt. Az ügyet a philadelphiai rendőrségnek, az FBI-nak és más hatóságoknak is jelentették.

Illegális csatornákon bukkanhat fel a bourbon

A cég arra figyelmezteti a forgalmazókat, bárokat, éttermeket és vásárlókat, hogy figyeljenek a gyanús ajánlatokra, mert az ellopott bourbon jogosulatlan viszonteladóknál, online piactereken vagy illegális hálózatokon keresztül jelenhet meg.

Az ügy különlegessége, hogy nem erőszakos betörésről, hanem megtévesztésen alapuló, nagy értékű rakománylopásról van szó. A hatóságok még keresik az elkövetőket és az eltűnt több mint tízezer palack alkoholt.