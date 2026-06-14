A lopódarázs fészeképítés közben nedves agyagot és sarat használ. Miközben szájszerveivel formázza, simítja és a felülethez rögzíti az építőanyagot, jellegzetes, reszelő vagy csiszológép-szerű hangot ad ki. Ez a zaj sokakat megijeszt, pedig valójában egy szorgos rovar munkájának hangja – írja a Focus.

A lopódarázs fészeképítés közben akár csiszológéphez hasonló hangot is kiadhat, miközben sárból formálja különleges otthonát Fotó: NurPhoto /Getty Images

Hogyan épül a lopódarázs fészke?

A lopódarazsak nem rajokban élnek, mint a közönséges darazsak. Magányos életmódot folytatnak, minden nőstény saját maga építi fel fészkét és gondoskodik utódairól.

A rovar gyakran ereszek alatt, falakon, garázsokban vagy védett sarkokban alakítja ki különleges, csőszerű vagy sejtes szerkezetű fészkét. Az egyes rekeszekbe lebénított pókokat és más rovarokat helyez, majd petét rak melléjük.

Amikor a lárva kikel, ezek a zsákmányállatok szolgálnak táplálékul számára. Ez a különleges szaporodási stratégia biztosítja az utódok fejlődését.

Veszélyes az emberre?

A jó hír az, hogy a lopódarázs nem veszélyes emberre. Rendkívül békés rovarnak számít, és nem védi agresszívan a fészkét. Csípésre csak nagyon ritka esetben kerül sor, általában akkor, ha közvetlenül megfogják vagy erősen fenyegetve érzi magát.

Fullánkját elsősorban zsákmányszerzésre használja, nem pedig védekezésre.

Miért hasznos a lopódarázs a kertben?

A lopódarázs fontos szerepet tölt be a természetben. Virágnektárral és virágporral táplálkozik, így hozzájárul a növények beporzásához. Emellett jelentős mennyiségű pókot és kisebb rovart fogyaszt, ezzel természetes módon segít szabályozni a kerti élővilág egyensúlyát.

Ha szeretné támogatni ezeket a hasznos rovarokat:

ültessen őshonos virágos növényeket,

hagyjon néhány nyílt földfelületet a kertben,

kerülje a felesleges növényvédő szerek használatát,

biztosítson nedves talajfoltokat az építőanyag gyűjtéséhez.