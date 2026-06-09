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lottó

Munka közben tudta meg az apuka, hogy milliókat nyert – így reagált

32 perce
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Egy apuka élete teljesen megváltozott egy átlagosnak tűnő munkanapon. A szerencsés férfival főnöke közölte a hírt, hogy megnyerte a lottófőnyereményt – már azt is lehet tudni, mire fogja költeni.
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Egy kanadai apuka életét teljesen felforgatta egy váratlan lottófőnyeremény, amelyről munka közben értesült. Kevin Mongeau éppen egy létrán dolgozott, amikor főnöke felhívta, és közölte vele a hatalmas hírt. A férfi annyira meglepődött, hogy csak annyit mondott: „most remegek” – írja a Bors.

Egy kanadai apuka életét teljesen felforgatta egy váratlan lottófőnyeremény
Egy kanadai apuka életét teljesen felforgatta egy váratlan lottófőnyeremény – Fotó: Unsplash

Mire fogja költeni az apuka a lottófőnyereményt?

A szerencsés nyertes 2 454 522 kanadai dollárt, vagyis körülbelül 540 millió forintot vitt el – a főnöke azonban csak azután mondta el neki a pontos összeget, miután biztonságosan lejutott a létráról, nehogy a hír hallatán baleset érje. A férfi Ontarióban él, és egy kétéves kislány édesapja, így számára a legfontosabb szempont egyértelműen a családja jövője. 

Nem is kellett sokat gondolkodnia a lottónyeremény felhasználása kapcsán: már konkrét tervei vannak arra, mire költi a pénzt.

Elsőként egy saját otthon megépítését tervezi, mivel jelenleg albérletben élnek. Nem luxusvillára vágyik, hanem egy egyszerű, de szép házat szeretne. A fennmaradó pénzt pedig nem költené el azonnal – inkább félretenné.

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