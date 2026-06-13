Hiába nyerte meg a lottón a főnyereményt, nem örülhetett sokáig

A 36 éves Imagbe Ehizomwengie tavaly októberben vásárolt egy 5 eurós kaparós sorsjegyet Olaszországban, Torinóban. A férfi akkoriban zsebkendők árusításából és alkalmi kéregetésből próbált megélni. Amikor kiderült, hogy megnyerte az 500 ezer eurós, vagyis több mint 200 millió forintos lottónyereményt, örömében sírva fakadt. A boldogság azonban nem tartott sokáig – írja a Guardian.

Lottónyeremény változtatta meg az életét: évek után tartózkodási engedélyt kapott (A kép illusztráció.)

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Nem juthatott hozzá a lottónyereményhez

A férfi ugyanis nem rendelkezett érvényes tartózkodási engedéllyel Olaszországban, ezért bankszámlát sem tudott nyitni, amelyre a nyereményt utalhatták volna.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a tartózkodási engedély megszerzéséhez bizonyítania kellett volna anyagi önállóságát, miközben a pénzhez éppen a hivatalos státusza hiánya miatt nem férhetett hozzá.

Ehizomwengie 2016-ban érkezett Olaszországba. Elmondása szerint Líbiában két évig fogságban tartották, és csak váltságdíj kifizetése után szabadult. Olaszországban különleges védelmi státuszért folyamodott, ám kérelmét később elutasították. Mivel nem kapott munkavállalási lehetőséget, évekig alkalmi munkákból és utcai árusításból próbálta fenntartani magát.

A lottónyeremény megszerzése sem ment zökkenőmentesen. A férfi először egy ismerősére bízta a pénz kezelését, aki visszaélt a bizalmával. A helyzet végül úgy oldódott meg, hogy a nyeremény egy részét az unokatestvére bankszámlájára utalták. Az összegből később egy afrikai élelmiszereket árusító üzletet vásároltak az olaszországi Falconara városában. A „Mama Africa” nevű boltban ma már maga is dolgozik.

A bíróság végül megadta az engedélyt

Az ügyét képviselő ügyvéd segítségével a férfi bírósághoz fordult. Az illetékes bíróság végül úgy döntött, hogy megkapja a tartózkodási engedélyt. A döntésnél figyelembe vették, hogy jól beszél olaszul, dolgozik, vállalkozást működtet, és már képes önállóan eltartani magát.

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