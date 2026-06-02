Felfoghatatlan vérengzés: kiirtotta a családját, még a rendőröket is sokkolta a látvány

Kiirtotta családját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi Iowa államban hétfőn. A lövöldözésben hat ember és az elkövető hunyt el – írja a New York Post.

Lövöldözéssé fajult a családi vita, hat ártatlan hunyt el

A rendőrség közlése szerint az 52 éves Ryan Willis McFarland hétfőn kezdett ámokfutásba, és fegyverrel végzett hat családtagjával, majd öngyilkos lett.

A rendőrök dél után nem sokkal négy, lőtt sebekkel rendelkező holttestet találtak egy házban. McFarland azonban elhagyta a helyszínt, mielőtt a rendőrség megérkezett. A férfi holttestét egy közeli ösvényen találták meg, önkezűleg okozott lőtt sebbel.

Nem sokkal később még egy férfi holttestét találták meg egy közeli házban, a hatodik áldozatra pedig egy üzletben bukkantak rá.

A nyomozók szerint mind a hat áldozattal McFarland végzett.

Ahogy arról az Origo május elején beszámolt, lövöldözés történt az ausztriai Linzben. Egy étterem előtt történt a fegyveres támadás, a lövöldözésben három ember életét vesztette.