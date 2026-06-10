Tömegmészárlás Johannesburgban: 12 ember halt meg a véres lövöldözésben

Legalább tizenkét ember életét vesztette egy tömeges fegyveres támadásban Johannesburg Cleveland nevű településrészén kedden késő este. A rendőrség közlése szerint a lövöldözésben további kilenc ember megsérült – számolt be róla a BBC.
A hatóságok tájékoztatása szerint több mint tíz fegyveres érkezett a helyszín közelébe egy fehér Toyota Quantum kisbusszal. A gyanúsítottak ezután az informális telep mindkét bejáratán keresztül behatoltak a területre, majd több helyszínen is tüzet nyitottak a lakókra és a közösség tagjaira. A támadók a lövések leadását követően ugyanazzal a járművel elmenekültek a helyszínről.
A rendőrség egyelőre nem tudja a lövöldözés indítékát
A helyi rendőrség szerint a bejelentés kedden este 23 óra 10 perc körül érkezett a folyamatban lévő lövöldözésről. A helyszínre rendőröket és mentőegységeket is vezényeltek.
A hatóságok közlése szerint nyolc férfi és három nő a helyszínen meghalt, egy férfi pedig később a kórházban vesztette életét sérülései következtében.
Az informális településeken különösen gyakoriak a fegyveres támadások, amelyek hátterében sok esetben bandaháborúk, területi viták vagy személyes konfliktusok állnak. Tavaly egy johannesburgi vendéglátóhelyen történt tömeges lövöldözésben kilenc ember vesztette életét.
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