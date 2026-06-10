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lövöldözés

Tömegmészárlás Johannesburgban: 12 ember halt meg a véres lövöldözésben

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Újabb súlyos erőszakos bűncselekmény történt Dél-Afrika legnagyobb városában, ahol fegyveresek több helyszínen is tüzet nyitottak a lakókra. A lövöldözés során legalább tizenkét ember meghalt, többen pedig megsérültek. A rendőrség nagyszabású hajtóvadászatot indított az elkövetők felkutatására.
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lövöldözésDél-afrikai Köztársasághalott

Legalább tizenkét ember életét vesztette egy tömeges fegyveres támadásban Johannesburg Cleveland nevű településrészén kedden késő este. A rendőrség közlése szerint a lövöldözésben további kilenc ember megsérült – számolt be róla a BBC.

A lövöldözés után rendőrök és mentők lepték el a helyszínt Johannesburgban – Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A lövöldözés után rendőrök és mentők lepték el a helyszínt Johannesburgban – Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A hatóságok tájékoztatása szerint több mint tíz fegyveres érkezett a helyszín közelébe egy fehér Toyota Quantum kisbusszal. A gyanúsítottak ezután az informális telep mindkét bejáratán keresztül behatoltak a területre, majd több helyszínen is tüzet nyitottak a lakókra és a közösség tagjaira. A támadók a lövések leadását követően ugyanazzal a járművel elmenekültek a helyszínről.

A rendőrség egyelőre nem tudja a lövöldözés indítékát

A helyi rendőrség szerint a bejelentés kedden este 23 óra 10 perc körül érkezett a folyamatban lévő lövöldözésről. A helyszínre rendőröket és mentőegységeket is vezényeltek.

A hatóságok közlése szerint nyolc férfi és három nő a helyszínen meghalt, egy férfi pedig később a kórházban vesztette életét sérülései következtében.

Dél-Afrika a világ egyik legmagasabb gyilkossági rátájával rendelkező országa, ahol átlagosan naponta mintegy 60 ember hal meg erőszakos bűncselekmények következtében.

Az informális településeken különösen gyakoriak a fegyveres támadások, amelyek hátterében sok esetben bandaháborúk, területi viták vagy személyes konfliktusok állnak. Tavaly egy johannesburgi vendéglátóhelyen történt tömeges lövöldözésben kilenc ember vesztette életét.

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