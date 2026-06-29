Meghalt egy turista, miután többször rálőttek a Karib-térségben

Lövöldözés következtében meghalt egy 37 éves brit férfi a Karib-térségben fekvő Saint Vincent és a Grenadine-szigetekhez tartozó Canouan szigetén.

A lövöldözés helyszíne a Saint Vincent és a Grenadine-szigetekhez tartozó Canouan volt (képünk illusztráció)

Fotó: Pexels

Mit lehet tudni a lövöldözés körülményeiről?

A BBC információi szerint a Dysartból származó Daniel Vettrinót azt követően találták meg a Gym Hill nevű területen, hogy a rendőrség szerda este, helyi idő szerint 23:30 körül bejelentést kapott a lövésekről. A férfit egy helyi orvos a helyszínen halottnak nyilvánította.

A rendőrség közölte, hogy az ügyben nyomozás indult, és boncolást is elrendeltek a halál pontos körülményeinek tisztázására.

A brit külügyminisztérium megerősítette, hogy támogatást nyújt az elhunyt brit állampolgár családjának, és kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal.

A család egyik tagja közleményében úgy fogalmazott, hogy Daniel Vettrinót sokan szerették, és olyan emberként emlékeznek rá, aki mindenki számára sikert és boldogságot kívánt.

A hatóságok egyelőre annyit közöltek, hogy a férfit több lövés érte. A bűncselekmény indítékáról vagy esetleges gyanúsítottakról eddig nem adtak tájékoztatást, a nyomozás folyamatban van.