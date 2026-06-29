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Vérfürdő Németországban: öten meghaltak egy délutáni lövöldözésben

lövöldözés

Vérfürdő Németországban: öten meghaltak egy délutáni lövöldözésben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Öt ember meghalt egy hétfő délben történt tragédiában a németországi Stade városában, ahol nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a mentők. A lövöldözés a város központjában történt, a rendőrség szerint a feltételezett elkövetőt elfogták. A hatóságok lezárták a környéket, és arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el a helyszínt. A támadás indítéka és pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a nyomozás jelenleg is tart.
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lövöldözésNémetországAlsó-Szászország

Öten meghaltak egy hétfő délben történt lövöldözésben a németországi Stade városában. A rendőrség nagyszabású akciót indított, a feltételezett elkövetőt elfogták, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket - írja a Bild.

lövöldözés Németországban, Police and rescuers work at the scene where several people were killed in a shooting in Stade, northern Germany, a city some 50 kilometres west of Hamburg, on June 29, 2026. One person had been arrested, said a police spokesman who did not provide an exact death toll or further details. Local public broadcaster NDR and tabloid Bild gave a death toll of five. (Photo by Fabian HÖFIG / NEWS5 / AFP)
A lövöldözés helyszíne - Fotó: FABIAN HOFIG / NEWS5

A lövések a mintegy 50 ezer lakosú alsó-szászországi Stade belvárosában, a Dankersstraße környékén dördültek el. 

A lüneburgi rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy a helyzet sokáig rendkívül feszült volt, ezért arra szólították fel az embereket, hogy ne közelítsék meg a helyszínt.

A rendőrség délután megerősítette, hogy a támadásnak öt halálos áldozata van. 

Több német sajtóorgánum információi szerint a lövöldözés egy ifjúsági intézmény közelében vagy annak területén történt, ezt azonban a hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. A tragédia indítéka és pontos körülményei jelenleg is tisztázatlanok, a nyomozás folyamatban van. A hatóságok várhatóan a következő órákban adnak részletesebb tájékoztatást az ügyről.

Nem ez az első lövöldözés Németországban idén

Ahogy az Origo is beszámolt róla, március 17-én két embert lőttek le egy németországi bisztróban. A lövöldözés után a támadó elmenekült, a hatóságok pedig nagy erőkkel keresik. A helyszínen most is nyomozók dolgoznak, több utcát lezártak a környéken. 

 

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