Vérfürdő Németországban: öten meghaltak egy délutáni lövöldözésben

Öten meghaltak egy hétfő délben történt lövöldözésben a németországi Stade városában. A rendőrség nagyszabású akciót indított, a feltételezett elkövetőt elfogták, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket - írja a Bild.
A lövések a mintegy 50 ezer lakosú alsó-szászországi Stade belvárosában, a Dankersstraße környékén dördültek el.
A lüneburgi rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy a helyzet sokáig rendkívül feszült volt, ezért arra szólították fel az embereket, hogy ne közelítsék meg a helyszínt.
A rendőrség délután megerősítette, hogy a támadásnak öt halálos áldozata van.
Több német sajtóorgánum információi szerint a lövöldözés egy ifjúsági intézmény közelében vagy annak területén történt, ezt azonban a hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.
A feltételezett elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. A tragédia indítéka és pontos körülményei jelenleg is tisztázatlanok, a nyomozás folyamatban van. A hatóságok várhatóan a következő órákban adnak részletesebb tájékoztatást az ügyről.
Nem ez az első lövöldözés Németországban idén
Ahogy az Origo is beszámolt róla, március 17-én két embert lőttek le egy németországi bisztróban. A lövöldözés után a támadó elmenekült, a hatóságok pedig nagy erőkkel keresik. A helyszínen most is nyomozók dolgoznak, több utcát lezártak a környéken.