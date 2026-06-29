Vérfürdő Németországban: öten meghaltak egy délutáni lövöldözésben

Öten meghaltak egy hétfő délben történt lövöldözésben a németországi Stade városában. A rendőrség nagyszabású akciót indított, a feltételezett elkövetőt elfogták, a hatóságok pedig arra kérik a lakosságot, hogy kerüljék el a környéket - írja a Bild.

A lövöldözés helyszíne - Fotó: FABIAN HOFIG / NEWS5

A lövések a mintegy 50 ezer lakosú alsó-szászországi Stade belvárosában, a Dankersstraße környékén dördültek el.

A lüneburgi rendőr-főkapitányság az X közösségi oldalon közölte, hogy a helyzet sokáig rendkívül feszült volt, ezért arra szólították fel az embereket, hogy ne közelítsék meg a helyszínt.

+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++

Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!

Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I — Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026

A rendőrség délután megerősítette, hogy a támadásnak öt halálos áldozata van.

Több német sajtóorgánum információi szerint a lövöldözés egy ifjúsági intézmény közelében vagy annak területén történt, ezt azonban a hatóságok egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

A feltételezett elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. A tragédia indítéka és pontos körülményei jelenleg is tisztázatlanok, a nyomozás folyamatban van. A hatóságok várhatóan a következő órákban adnak részletesebb tájékoztatást az ügyről.

Nem ez az első lövöldözés Németországban idén

Ahogy az Origo is beszámolt róla, március 17-én két embert lőttek le egy németországi bisztróban. A lövöldözés után a támadó elmenekült, a hatóságok pedig nagy erőkkel keresik. A helyszínen most is nyomozók dolgoznak, több utcát lezártak a környéken.