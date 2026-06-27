Rejtélyes repülőgép landolt Oroszországban, Putyin titkos találkozót tartott

A Lukasenko vezette fehérorosz elnöki hivatalhoz közel álló Telegram-csatorna pénteken közzétett egy videót, amelyen Alekszandr Lukasenko leszáll a repülőgépről, de a helyszínt nem nevezték meg. Később ugyanakkor közölték, hogy a fehérorosz államfő Putyinnal találkozott a Valdajban található elnöki rezidencián.

A Kreml megerősítette, hogy Alekszandr Lukasenko és Vlagyimir Putyin Valdajban egyeztetett

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

Putyin tartalék repülőterénél szállhatott le

A Szisztyema oknyomozó projekt szerint Lukasenko Boeing 737-800-as repülőgépe péntek délelőtt indult el Minszkből, majd a Tveri terület felett kikapcsolta jeladóját. A repülési adatok alapján a gép a Hotyilovo–2 katonai repülőtér irányába tartott, amelyet több sajtóforrás Putyin úgynevezett tartalék repülőtereként emleget.

Néhány órával később a repülő ismét bekapcsolta transzponderét, majd visszatért Minszkbe. Ezzel egy időben lezárták a Hotyilovót Valdajjal összekötő szövetségi főút egy szakaszát is, ami arra utalhat, hogy magas rangú vendég érkezett a térségbe.

A Kreml megerősítette a megbeszélést

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője péntek este hivatalosan is megerősítette, hogy Putyin és Lukasenko találkozott Valdajban. Tájékoztatása szerint a felek az Oroszországot és Fehéroroszországot összefogó Szövetségi Állam ügyeiről, a gazdasági együttműködésről, valamint a regionális biztonsági helyzetről egyeztettek.

A találkozóra nem sokkal azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij felszólította Minszket: kapcsolja ki azokat a határ menti átjátszóállomásokat, amelyek szerinte segítik az orosz drónok ukrajnai támadásait. Az ukrán elnök azt is kilátásba helyezte, hogy amennyiben ez nem történik meg, Ukrajna saját maga fog fellépni ezek ellen a létesítmények ellen.

A Hotyilovo–2 légibázist korábban is összefüggésbe hozták Putyin utazásaival. A repülőteret katonai célokra, valamint az orosz állami vezetőket kiszolgáló Rosszija különleges repülőosztag is használja.