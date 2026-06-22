Luxushajóról esett a tengerbe egy alkalmazott – már nem tudták megmenteni

Életét vesztette egy luxushajó alkalmazottja, miután a Hebridean Princess fedélzetéről a tengerbe esett Skócia nyugati partjainál – számolt be róla a Daily Mail.
A baleset június 16-án este történt, amikor a hajó az Oban közelében található Sound of Mull csatornán haladt. A férfi a fedélzetről a vízbe zuhant, ezért az Oban Coastguard Rescue Team mentőegységeit is riasztották.
A parti őrség munkatársai este 8 óra után röviddel érkeztek a helyszínre, azonban a férfi életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség tájékoztatása szerint a holttestet később a Corran Esplanade közelében találták meg a vízben.
A Police Scotland közölte, hogy a haláleset körülményeit nem kezelik gyanús esetként. Az ügyben jelentés készül az illetékes ügyészség számára.
A luxushajótársaság is megszólalt
A Hebridean Island Cruises közleményében részvétét fejezte ki az elhunyt családjának, barátainak és kollégáinak. A társaság jelezte, hogy együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során, ugyanakkor a folyamatban lévő eljárásra tekintettel további részleteket nem közölnek.
A baleset idején összesen 38 ember tartózkodott a fedélzeten.
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