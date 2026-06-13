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lyme-kór

Halálos fenyegetés! – Új térségben jelent meg a Lyme-kór egy ritkább kórokozója

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Ritkább, súlyosabb tüneteket okozó Lyme-kórt kiváltó baktériumot mutattak ki New York államban. A Lyme-kór kapcsán a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kullancsok által terjesztett fertőzések földrajzi elterjedése változhat.
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lyme-kórbaktériumkullancs

A Lyme-kór leggyakoribb kórokozója a Borrelia burgdorferi, ám a mostani esetben a jóval ritkább Borrelia mayonii baktériumot azonosították egy Herkimer megyei lakosnál. A CDC jelentése szerint ezt a kórokozót korábban embereknél csak Minnesotában és Wisconsinban mutatták ki, New Yorkban most először igazoltak helyi esetet – írja a Daily Mail.

A kullancs okozta Lyme-kór ritkább, súlyosabb tüneteket okozó baktériumát mutatták ki New Yorkban
A kullancs okozta Lyme-kór ritkább, súlyosabb tüneteket okozó baktériumát mutatták ki New Yorkban
Fotó: Erik Karits / Unsplash

Lyme-kór: más tünetek is jelentkezhetnek

A ritkább baktérium a megszokott Lyme-kórhoz hasonló panaszokat okozhat, például lázat, fejfájást, izom- és ízületi fájdalmat, valamint kiütést. 

Ugyanakkor a Borrelia mayonii esetén gyakoribb lehet a magasabb láz, a hányinger, a hányás és a kiterjedtebb bőrkiütés is.

A beteg antibiotikumos kezelést kapott, és teljesen felépült. A hatóságok a lakókörnyezetében gyűjtött kullancsok között is találtak fertőzött példányokat, ami helyi terjedésre utalhat.

Így lehet csökkenteni a kockázatot

A kullancsok főként füves, bokros, erdős területeken fordulnak elő. Kiránduláskor érdemes hosszú nadrágot és zárt ruházatot viselni, kullancsriasztót használni, majd hazaérkezés után alaposan átnézni a bőrt.

Ha kullancsot talál a bőrben, azt minél előbb el kell távolítani. 

Láz, kiütés, ízületi fájdalom vagy szokatlan rosszullét esetén pedig érdemes orvoshoz fordulni.

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