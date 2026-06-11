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Machine Gun Kelly

Súlyos árat fizetett a népszerű rapper ikonikus tetoválásáért

1 órája
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Súlyos egészségügyi problémákról beszélt egy interjúban a rapper, miután teljes felsőtestét beborító tetoválása elkészült. Machine Gun Kelly a fekete tetoválás után komoly mellékhatásokkal küzdött.
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Machine Gun Kellyrappertetoválás

A Machine Gun Kelly által választott extrém testművészeti projekt komoly egészségügyi következményekkel járt az énekes számára. A pop-punk sztár most egy interjúban beszélt arról, milyen fizikai megterhelést okozott számára a teljes felsőtestét beborító fekete tetoválás – írja a Daily Mail.

Komoly következményekkel járt Machine Gun Kelly fekete tetoválása
Komoly következményekkel járt Machine Gun Kelly fekete tetoválása – Fotó: GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Túl messzire ment Machine Gun Kelly fekete tetoválásával?

Machine Gun Kelly – polgári nevén Colson Baker – 2024 februárjában mutatta meg először azt a hatalmas tetoválást, amely felsőteste nagy részét teljesen fekete tintával borítja. Az Instagramon akkor azt írta: „Csak spirituális célból.” A minták között ugyanakkor néhány eredeti tetoválása is látható maradt, például a karjain és a mellkasán. A fekete tetoválás elkészítése azonban a vártnál sokkal nagyobb terheléssel járt. 

A rapper elmondása szerint a tetoválóművész eredetileg két évre becsülte a teljes munkát, ő azonban két hónap alatt akarta befejezni, ami komoly egészségügyi problémákhoz vezetett.

Egy interjúban felidézte, hogy már az első hét után rosszul lett: a nyirokcsomói a hónalj és a váll környékén begyulladtak, a bőre sárgás árnyalatot vett fel, nem tudott aludni, és bizonyos felsőtesti mozgásai is korlátozottá váltak. 

A munka során egyszerre 44 tűvel dolgoztak, és a tetoválás több hónapon át, heti több alkalommal, hosszú, hatórás ülésekben készült egy Los Angeles-i stúdióban. A tetoválóművész szerint MGK volt az egyik legkitartóbb ügyfél, akivel valaha dolgozott, a folyamatot pedig egyfajta „spirituális konzultáció” is megelőzte. A rapper elmondása szerint korábbi tetoválásai már nem tükrözték a jelenlegi lelkiállapotát, ezért döntött a radikális átalakulás mellett. A munka után azonban saját bevallása szerint a tükörbe nézve sem ismerte fel magát teljesen.

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