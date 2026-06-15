Pokoli körülmények között tartották őket – 78 macska várta a segítséget

A Pennsylvania Society for the Prevention of Cruelty to Animals (PSPCA) munkatársai a rendőrséggel közösen vonultak ki a Lancaster megyében található ingatlanhoz egy bejelentés nyomán. A macskamentés során a szakemberek 78 ragdoll macskát és kölyköt találtak a szeméttel, törmelékkel, valamint állati ürülékkel borított épületben. A szervezet szerint a helyszín az egyik legsúlyosabb eset volt, amellyel az elmúlt években találkoztak.
Macskamentés egy felfoghatatlan állatkínzási ügy helyszínén
A mentés során a hatóságok döbbenetes látvánnyal szembesültek. A beszámolók szerint a ház padlótól plafonig tele volt szeméttel és különböző hulladékokkal, miközben a macskák a felhalmozott törmelék között próbáltak túlélni. Az épületben állati ürülék és vizelet borította a területek jelentős részét, ami rendkívül veszélyes környezetet teremtett.
A mentésben részt vevő szakembereknek extrém hőségben és veszélyesen magas ammóniaszint mellett kellett dolgozniuk. Az ilyen környezet nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is komoly egészségügyi kockázatot jelent, mivel szem-, orr- és torokirritációt, valamint légzési problémákat okozhat.
Az állatvédők órákon keresztül kutatták át az ingatlant, hogy minden egyes macskát megtaláljanak. Több állatot a szemét és a kosz között rejtőzve fedeztek fel. A szervezet szerint a helyszín az egyik legsúlyosabb állatkínzási ügy volt, amellyel valaha találkoztak.
Fajtatiszta ragdoll macskák kerültek elő
A megtalált állatok között kizárólag ragdoll macskák és kölykeik voltak. Ez a fajta világszerte népszerű jellegzetes kék szeme, hosszú selymes bundája és nyugodt természete miatt. A ragdoll macskák gyakran jelentős összegekért cserélnek gazdát, ezért különösen megdöbbentő, hogy ilyen körülmények között tartották őket.
A mentőcsapat beszámolója szerint az állatok többsége beteg, alultáplált és rendkívül félénk volt. Több macska sürgős állatorvosi ellátásra szorult.
Egyelőre nem lehet örökbe fogadni őket
A kimentett állatokat a szervezet philadelphiai központjába szállították, ahol részletes állatorvosi vizsgálatokon esnek át. A cicák jelenleg speciális ellátást, megfelelő táplálékot és biztonságos környezetet kapnak, hogy felépülhessenek a megpróbáltatásokból.
Bár az eset hatalmas visszhangot váltott ki, és sokan már most érdeklődnek az örökbefogadás iránt, a macskák egyelőre nem kerülhetnek új gazdákhoz. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügy körülményeit, hivatalos vádemelésről pedig egyelőre nem érkezett bejelentés.
A család cicáját is megmentették a hős tűzoltók
Megható mentőakcióról számolt be az Országos Mentőszolgálat a napokban. Egy Veszprém vármegyei lakástűz helyszínén a tűzoltók és a mentők összefogásának köszönhetően egy füstmérgezést kapott, 18 éves macska életét sikerült megmenteni az égő épületből.
Hajszálon múlt a tragédia, de a macska megmentette gazdája életét
Egy hajszálon múlt a tragédia egy tajvani felhasználó otthonában, miután váratlanul meghibásodott a számítógépe. A veszélyes helyzetet nem egy biztonsági rendszer, hanem egy macska jelezte időben.