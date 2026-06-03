A tudósok sem számítottak erre: a madarak titkos szokására derült fény

Egy új tudományos kutatás szerint nemcsak az emberek és néhány emlősfaj végez önkielégítést, hanem a madarak körében is széles körben elterjedt ez a viselkedés. A kutatók szerint a jelenségnek akár evolúciós szerepe is lehet – írja a ScienceAlert.

Miért végeznek önkielégítést a madarak? Evolúciós magyarázatot találtak (A kép illusztráció.)

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A madarak esetében az önkielégítés általában úgy történik, hogy az állat a kloákáját – vagyis azt a nyílást, amely a szaporodás és a kiválasztás funkcióját is ellátja – különböző tárgyakhoz, például ágakhoz, gallyakhoz vagy játékokhoz dörzsöli. A viselkedést gyakran szárnycsapkodás és hangadások is kísérik.

Sokáig úgy gondolták, hogy ez főként a fogságban tartott madaraknál fordul elő az unalom vagy a stressz miatt. Az új kutatás azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatta ki: a vadon élő madarak körében még gyakoribb lehet ez a viselkedés.

A vizsgálatot a brit Lancashire, Swansea és Oxford egyetemek evolúcióbiológusai végezték. Összesen 120 madárfaj adatait elemezték, amelyek 22 különböző madárcsoportot képviseltek.

A vadon élő madarak körében is elterjedt az önkielégítés

Az eredmények szerint az önkielégítés a madárvilágban meglehetősen elterjedt, de nem minden faj esetében azonos mértékben. A hímeknél gyakoribb volt a jelenség: az összes megfigyelés 55 százaléka hím egyedekhez kapcsolódott. Ugyanakkor a nőstényeknél sem számított ritkaságnak, hiszen az esetek 36 százalékában náluk is megfigyelték ezt a viselkedést.

A kutatók számára a legnagyobb meglepetést azonban az jelentette, hogy a vadon élő madarak gyakrabban mutatták ezt a viselkedést, mint a fogságban tartott társaik.

A szakemberek szerint az eredmények azt mutatják, hogy ez a viselkedés természetes és egészséges része lehet számos madárfaj életének.

Az evolúciós magyarázat továbbra sem teljesen egyértelmű, de több elmélet is létezik. A hímek esetében elképzelhető, hogy az önkielégítés segít eltávolítani a régebbi spermiumokat, így később életképesebb spermiumokkal növelhetik a szaporodás sikerét.

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